慶祝全國保全日 理事長張達錩：要做軍警最強後盾

全國保全日慶祝大會在台中舉行，理長張達錩表示，保全人員是軍警的最強後盾。 圖：唐復年/攝

[Newtalk新聞] 全國保全業者今（30）日在台中市舉辦保全日慶祝活動，中華民國保全商業同業公會聯合會理事長張達錩表示，北捷隨機殺人事件讓國人擔心社會安全是哪裡出了問題？兩岸一旦發生戰爭，保全業又能扮演什麼角色？

張達錩表示，日前台北捷運發生震驚全國的隨機殺人事件，過去中捷也發生過多次傷人事件，我們的社會安全是哪裡出了問題？我們是不是要更加重視保全的問題呢？

他表示，台灣的每一個角落，保全業如一道隱形的防護網，悄然環抱保護著民眾的生活，提升社會「見警率」讓突擊式傷害行為銷聲匿跡，或在現場立即捕獲；在守護產業、民眾生命財產安全，以及維護國家核心基礎設施上發揮關鍵作用。這些無名英雄，以專業與熱血，編織平安的盾牌，讓民眾能在安全中追夢與生活。

廣告 廣告

張達錩說，政府訂定「全國保全日」，就是肯定保全業具有社會安全維護及抑制犯罪的功能，若是台海發生戰爭，前方有國軍衛國，保全業在後方可以扮演保家的角色，保全人員對於平時服務的案場環境相當熟悉，例如哪裡有避難場所，都能充分掌握。或是哪裡有災害發生，保全人員可以立即通報給相關單位，並且能發揮專業疏散人員，或是對傷者提供簡易型的急救包紮等。

他表示，保全人員因為熟悉環境了解人物了解設備，可以讓傷害降低，尤其科技的發達，保全人員可以在遠端監控，透過管制中心做出最好的因應辦法。目前高鐵上有裝備齊全的保全人員隨時巡邏，一旦發生狀況馬上就可以產生功能與效益。

全國保全日是保全年度驗收社會維安績效的盛會。十年來，表揚保全同仁或總幹事協警破案有功累計達348件，今年度更新增高達81件，充分展現保全業與警方的緊密合作，帶來卓越成效。

今年特別值得一提的是，「護國神山」台積電作為我國高度維安戰略地位的民營關鍵產業，今年首次特別提報20名保全同仁受獎。其中，不乏保全同仁負責廠區稽查，成功查獲機密文件外流事件，可見在護國神山台積電其國安級別SOP的安全管控要求下，讓保全同仁專業守護的使命感經得起考驗。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台中東山路晚間大停電 吳宗學：民眾誤以為戰事發生

羅唯仁傳遭搜出「台積電機密」 王鴻薇籲拔工研院士資格