慶祝嘉義建城320+1 11/1起週末四大劇團精彩好戲熱鬧開演

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】古城逗熱鬧，好戲抵嘉義，第二屆嘉義市傳統藝術民間劇場即將登場。首屆的四場演出座無虛席，獲得高度好評，而在市民引頸期盼下，今年特別邀請台灣著名歌仔戲團勝秋戲劇團、明華園日字戲劇團、唐美雲歌仔戲團青年團、明華園天字戲劇團，一同歡度慶祝嘉義市建城321年的傳統藝術盛典。自11月1日起至11月9日間，連續兩個週六、日，共計4場精彩戲碼，於嘉義九華山地藏庵及嘉義王靈宮五顯帝廟上演，以匯演形式展現傳統藝術之美，帶給市民精彩優質的節目，傳達戲曲精妙，引領民眾重溫廟埕看戲，古早味的韻致；除此之外，現場更有復古童玩、紅紙貼賞體驗及臉書抽獎活動，透過文化融合體驗，寓教於樂。

11月1日由「勝秋戲劇團」打頭陣，由團長張碧霞領銜，帶領新生代陳子權和梁瓊文帶來精采好戲「流金歲月-王月英棒打程咬金」，本劇講述開國功臣程咬金，面對榮華、新人與舊人之間如何抉擇，及糟糠之妻王月英勇於捍衛自我的剛強，富戲劇性、幽默性及教育意涵；11月2日邀請到「明華園日字戲劇團」，由台灣傳統戲曲界第一丑角「陳勝在」和當家小旦「鄭雅升」領銜主演「周公法鬥桃花女」，故事講述周公迎娶桃花女，仙凡鬥智，例如新娘頭戴鳳冠、身披霞佩、紅巾覆頭及坐花轎等橋段，深深影響後來的結婚習俗；好戲不斷，接續11月8日則邀請到新生代實力派，「唐美雲歌仔戲團青年團」演出「哪吒傳」，經典神話哪吒鬧東海、神威蓮身的少年英雄伏水族、降惡龍，為百姓爭得風調雨順，天下太平。

壓軸場11月9日則是由霸氣小生陳昭香及團長陳進興領銜主演「歡喜冤家」，女主角在夢境中，得美貌卻失去聲音不能言語，面對冤獄與誤會，她選擇以赤手探油鍋換取揭開真相，由愛與良知，領悟幸福真諦，有笑料，有感動，邀請觀眾一起深刻體驗。

嘉義市政府文化局表示，嘉義市致力推動傳統文化的保存與傳承，首屆嘉義市傳統藝術民間劇場熱潮，獲得民眾高度肯定，今年更逢嘉義建城320+1盛會，傳統戲曲表演共襄盛舉，邀請全台喜好傳統藝術的觀眾，「來嘉看戲」，置身嘉義百年古城的文化底蘊中，感受傳統藝術的魅力。此外，更重現古早味看戲氛圍，各場次廟埕有復古童玩打彈珠或是橡皮筋槍遊戲、體驗寫紅紙為喜愛的演員喝采貼賞活動，歡迎所有的大朋友小朋友一起來。搭配臉書按讚，串聯線上及線下宣傳活動，更有機會抽中無線藍芽耳機或商品禮券，誠摯邀請民眾踴躍參與。欲知更多活動精彩訊息請鎖定臉書粉絲專頁「嘉義+1 We Chiayi 」。（照片：記者劉芳妃翻攝）