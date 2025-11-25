【慶祝成立20週年】限量20組 關子嶺小旅行20元開搶
記者李佩玲／綜合報導
慶祝成立20週年，交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處推出限量20組「山泉療癒之旅—關子嶺1日小旅行」台灣好行旅遊套票，於今日中午12時開賣，民眾只要花銅板價20元就能泡湯、吃美食，為冬日假期留下溫暖又幸福的回憶。
西拉雅管理處指出，「山泉療癒之旅—關子嶺1日小旅行」台灣好行旅遊套票原價499元，內含台灣好行關子嶺線1日交通券與多項景點體驗優惠，遊客可輕鬆搭乘公車暢遊關子嶺，沿途欣賞山林美景，探訪碧雲寺、品嘗香氣撲鼻的桶仔雞，再體驗在地特有的「泥漿溫泉」，讓肌膚與心情都徹底放鬆。
西拉雅管理處表示，此次活動不僅讓民眾以超值價格體驗秋冬小旅行，也宣導低碳綠色交通旅遊理念，鼓勵以公共運輸慢遊西拉雅，用更環保的方式探索南臺灣的自然風光；為讓遊客更方便探索西拉雅的美景與文化，西拉雅管理處也規劃多款台灣好行關子嶺線及菱波官田線套票，有興趣的民眾，可於KKDAY、KLOOK、QYOU趣優及新營客運購買，並享沿線特約店家折扣優惠。
關子嶺溫泉與北投、陽明山、四重溪並列為臺灣4大溫泉，更是臺灣少見的泥漿溫泉。 （西拉雅管理處提供）
