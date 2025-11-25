慶祝成立22週年雲之鄉獎助學金頒獎

財團法人雲林同鄉文教基金會董事長譚量吉（左一）頒發虎尾高中畢業現就讀台北大學法律系李昕頤（左二)與董事頒發獎學金合照。



(記者劉春生攝）

▲財團法人雲林同鄉文教基金會董事長譚量吉（左一）頒發虎尾高中畢業現就讀台北大學法律系李昕頤（左二)與董事頒發獎學金合照。



(記者劉春生攝）

成立二十二週年慶典暨頒發二零二四第二屆雲之鄉第二期全國雲林籍千萬冠名獎績優清寒子女獎助學金雲情恩溫馨送暖餐會第八屆董監事就職受證、日前在虎尾明鳳餐廳舉行頒獎、中午以豐盛的餐會招待、國高中大專學生三百一十名共頒發三百多萬元獎助學金、縣長張麗善團隊率團隊、主辦教育處長邱孝文及縣政總顧問張清良、立委張嘉郡、立委劉建國先後到達、包括大甲鎮瀾宮董事長顏清標、與會有縣議長黃凱、前議長蘇金煌、土庫鎮長陳特凱、土庫商工校長吳星宏來自全國董監事、譚董事長及董監事分別一一頒獎給學生、場面相當溫馨、盛況。

張麗善縣長、立委張嘉郡、立委劉建國、縣政總顧問張清良、教育處邱處長、財團法人國際合作發展基金會-秘書長黃玉霖、中國國民黨組發會社會部主任水雲翔、顏清標董事長李應泉主任等貴賓、上台致詞感謝在文教基金會譚董事長、董監事常年以來付出財力共襄盛舉、頒發優秀及清寒高中職大專學生獎助學金美德與精神令人敬佩、與感動、希望學子們努力用功、學成將來回報社會、東山高中瑀等每人壹萬元。