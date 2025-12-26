慶祝拉拉熊動畫化消息公布 海外7座城市接連展開巡迴特展 並於10月推出同系列全新商品
陪伴無數人的療癒系角色「拉拉熊（Rilakkuma）」將於2025年推出全新動畫作品，為迎接動畫化，以「Rilakkuma is always by your side 2025」為主題的海外限定巡迴展，將自2025年11月起於海外7大城市陸續開展，在年末終於來到台灣，帶來多款限定展品、打卡點與全新周邊商品。
5大必拍亮點打卡點 拉拉熊陪你甜蜜放鬆
本次展覽以「回家」與「甜美日常」為核心設計，精心打造五大拍照亮點，與拉拉熊一起溫馨生活：
1. 入口處拉拉熊迎接你回家：大型造型看板打造療癒入口儀式感。
2. 展場限定鬆餅系列新品登場：拉拉熊為你做鬆餅氣偶，將感動帶回家。
3. 12月美妝系列新品首賣：與拉拉熊一起變美麗。
4. 3米高拉拉熊坐姿氣偶：跟著巨型萌熊一起慵懶放鬆。
5. 展場限定造型雞蛋糕：超人氣人氣排隊甜點必吃、必拍、必上傳、必分享。
台灣場限定商品 ONLY in Taiwan珍藏首選
從療癒收藏到日常實用一次滿足~相框磁鐵、迷你拼圖，盲包驚喜開箱超有趣!!
隨行杯、飲料提袋、雙層玻璃杯與吸水杯墊，讓拉拉熊陪你每一天。還有短袖T-shirt、長袖大學T穿出可愛風格。
喜歡文創的粉絲看這邊~台灣限定還推出了拉拉熊木製印章，單顆或整組收藏絕對不能錯過!搭配明信片也是送禮首選喔!!
台灣場限定、數量有限，錯過就只能回味了
巡迴場限定滿額禮 收藏控必收
粉絲最期待的滿額贈禮也搶先公布，本次巡迴展推出多款贈品，其中多款為台灣限定贈品，忠實粉絲絕不能錯過，一定要收藏。數量有限、送完為止。
1. 單筆滿300元：B5貼紙
2. 單筆滿600元：紅包袋（4款隨2）
3. 單筆滿1000元：氣球1顆（7款隨機）
4. 單筆滿2000元：盤子1只（4款隨機）
5. 單筆滿9999元：盤子一套（不重複）
「Rilakkuma is always by your side」拉拉熊，永遠陪在你身邊
在忙碌快速的現代日常中，覺得疲累的時候，不要忘了拉拉熊最熟悉的微笑，讓他陪你一起走過。無論是早晨慌忙的通勤、午後短暫的放空，或是結束一天辛勤工作後的輕鬆時光，拉拉熊始終安靜地待在你身邊，給你安心與溫暖。本次海外巡迴展以「陪伴」為核心精神，在動畫電影正式上映之前，率先推出電影主題周邊商品與沉浸式展覽體驗，邀請粉絲提早走進拉拉熊的世界，感受拉拉熊帶來的安心、放鬆與滿滿幸福感。
更多展覽資訊及活動內容將陸續公布，敬請粉絲持續關注官方社群與最新消息。
