慶祝東港溫王爺聖誕 580台斤烏魚子免費吃

屏東東港東隆宮溫府千歲聖誕，前大總理霸氣花一百多萬元，買了580台斤的烏魚子，免費提供給民眾。（圖／東森新聞）





屏東東港東隆宮溫府千歲聖誕，前大總理向王爺請示後，霸氣花一百多萬元，買了580台斤的烏魚子，還準備6台餐車，提供烏魚子、烤肉、黑輪等各種食品，19跟20號兩天晚間，要在廟埕設攤免費提供給民眾吃，邀請更多信眾跟神明一起同歡。

原來是因為，東隆宮溫府王爺千歲聖誕，前大總理鄭春忠，從小就是虔誠信徒，今年透過擲筊，向溫王爺請示，決定霸氣提供烏魚子，讓信眾一飽口福。

免費餐點將在19到20號，晚間6點38分到晚間10點，在東港東隆宮廟埕設攤，將有1攤素食，另外還有烏魚子、烤肉、黑輪、冰淇淋等相當豐盛。

廣告 廣告

信眾：「第一次很開心，其實也不意外，因為聽說前大總理，他本就是這種個性，像現在烏魚子的季節，其實現在價錢不低，前大總理願意這樣子，就是把大家都號召來廟裡，讓廟埕很熱鬧，我覺得是很棒很棒的事情。」

過去都是送壽麵或吃飯湯，甚至是辦桌，今年溫王爺指示，舉辦另類平安宴，還準備名貴的烏魚子，預計將吸引數千信眾，來替溫王爺祝壽。

更多東森新聞報導

獨家／釣客用吐司釣綠鬣蜥魚線遭咬斷！驚：牙真利？

7旬婦停車突頭暈暴衝 逆向撞騎車母子釀1死1傷

獨家／報復？林邊慈濟宮虎爺公遭竊 5神尊臉被刮花

