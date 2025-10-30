慶祝榮民節暨輔導會71周年 新竹榮服處追思先總統蔣公獻花致敬

新竹榮服處鞠宗顯處長全體人員向先總統蔣公銅像獻花致敬，同時頒贈八二三抗戰英雄呂木廷榮民楷模獎牌，表揚榮民犧牲奉獻精神。(圖由新竹榮服處提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

每年的十月三十一日是榮民節，新竹榮民服務處舉辦第四十七屆榮民節慶祝系列活動，特別邀請新竹縣、市政府及議會、退伍軍人社團及新竹地區會屬機構及榮民眷一同參與榮民節慶祝系列活動，活動出席人數九十餘人，眾人一同於蔣公銅像前廣場進行追思獻花致敬，齊唱先總統蔣公紀念歌，隨後於該處大禮堂舉辦慶祝輔導會成立七十一週年暨第四十七屆榮民節大會，由處長鞠宗顯主持，表揚本年度榮民楷模、進用退除役官兵績優廠商及績優志願服務人員，表彰其優秀成就及不凡貢獻。

鞠宗顯表示，今年除了是輔導會成立七十一週年及第四十七屆榮民節，更是紀念抗戰勝利暨台灣光復八十周年，此次特別安排於大會中播放輔導會「戰爭無情．和平無價」微電影，深刻呈現榮民守護國家，光復台灣，並在戰爭結束後脫下戎裝，成為榮民，投入臺灣十大建設，開闢中橫、北橫公路、興建中山高速公路、北迴鐵路、蘇澳港等工程，上山下海，堅忍不拔的奉獻精神，於大會中頒贈今年度曾參加八二三炮戰的抗戰英雄榮民楷模呂木廷先生榮民楷模獎牌，更獲現場來賓熱烈掌聲。

鞠宗顯指出，新竹榮民服務處照顧的榮民眷約計三萬三千多人，服務照顧工作的推動，有賴於各界的支持及協助，感謝新竹市政府及市議會在服務照顧榮民眷補助經費的挹注及支持，退伍軍人社團平時在地給予榮民服務處的協助及榮民眷的關懷。

每年榮民節前夕，榮服處均會舉辦慶祝系列活動，今年該處辦理慶祝第四十七屆榮民節系列活動中，除結合臺北榮總新竹分院於該院行政大樓一樓舉辦「榮民文物展」，亦辦理榮民節慶祝大會及後續的榮民眷訪慰活動。

榮民節大會活動在與會的所有貴賓揮舞國旗合影、展現榮民風雨生信心的精神，圓滿完成，新竹榮民服務處將繼續秉持輔導會「榮民在哪裡，服務到哪裡」的宗旨，做好服務照顧榮民榮眷的工作，守護每一位榮民眷。