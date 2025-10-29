慶祝樂天桃猿奪冠！ 桃園11/2舉辦封王遊行
【記者張沛森／桃園報導】桃園市長張善政今天（29日）表揚樂天桃猿榮獲「2025中華職棒台灣大賽總冠軍」。張善政表示，球隊從例行賽、季後挑戰賽到總冠軍戰，全程展現「從地獄爬起來」的堅韌精神與團隊意志；也宣布，市府將於周日（2日）舉辦封王遊行，邀請全體市民一同歡慶榮耀時刻。
張善政表示，此次奪冠歸功於全體球員在球場上的拚戰與團結精神，特別是隊長林立帶傷上陣，不僅以精湛球技帶領球隊，更在場下號召隊員舉辦「團隊烤肉」活動，凝聚向心力與歸屬感，充分展現團隊同心、榮辱與共的精神。
張善政指出，為慶祝樂天桃猿奪冠，市府體育局與農業局也推出多項限時優惠活動。全市體育局所轄運動中心將於11月3日到11月4日開放游泳池與健身房免費入場；「桃園好農」品牌亦同步推出「封王三重優惠」，包含免運優惠、抽3C好禮及好物折扣，與市民共享封王喜悅。
張善政表示，市府將持續優化球場設施，為球員及球迷打造更完善的觀賽環境。樂天球場將分兩階段辦理頂棚改善工程，第一階段為結構體與頂棚連接跨穩定工程，確保整體結構安全；第二階段則進行全面補強、除鏽補漆及構件更新，總經費約4,500萬元，預計於明年賽季期間完成規劃設計，並於球季結束後啟動施工。此外，市府也將改善包括照明及倒數計時器等球場設施更新。
