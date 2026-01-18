慶祝法寶節 送千碗臘八粥結緣

祀典大天后宮與佛光山南台別院南一分會特於十八日辦理臘八粥結緣活動，送出一千碗臘八粥。 (記者王勗攝)

記者王勗∕台南報導

為慶祝佛陀成道紀念日｜法寶節，祀典大天后宮特別與佛光山南台別院南一分會特於十八日辦理臘八粥結緣活動，送出一千碗臘八粥，盼透過溫暖的臘八粥，傳遞佛陀成道的智慧光明與慈悲願力，也希望佛菩薩與媽祖婆的庇佑下，讓來年風調雨順、國泰民安。

臘八粥源自紀念釋迦牟尼佛於臘月初八夜睹明星、證悟成道之因緣，以多種五穀雜糧熬煮而成，象徵修行圓滿、福慧雙修。佛光山南台別院南一分會也特於法寶節前夕，準備一千碗臘八粥，祀典大天后宮也提供場地，將吉祥與祝福分送給前來前來參香的信眾與社區鄉親，十八日上午，祀典大天后宮湧現大批排隊人潮，主委張文輝也親切將臘八粥送給排隊民眾。

佛光山南台別院南一分會表示，本次分送一千碗臘八粥與善信大德分享，每人限領兩碗、送完為止，也希望與民眾共同祈願風調雨順、國泰民安、眾生平安、福慧增長。

祀典大天后宮指出，媽祖信仰以慈悲濟世為本，與佛法「利樂有情」的精神相互呼應，此次跨宗教合作，也希望用信仰的力量，將善行、愛心推動至社會各個角落，也感謝佛光山師兄師姐的用心付出及台南市民的熱情參與，為寒冬增添別樣的溫暖。