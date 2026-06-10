慶祝第48屆警察節 宜蘭縣表揚蘭城警英獎模範警察

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲宜蘭縣慶祝115年警察節表揚大會受獎人員與各界來賓合影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭縣慶祝第48屆警察節6月10日上午舉辦第13屆蘭城警英獎頒獎典禮，大會由代理縣長林茂盛親臨主持，並頒獎表揚本屆「機關模範警察」、「功績警察獎章」、「蘭城警英獎」及「30年資深績優警察獎章」獲獎人員。

115年警察節表揚大會於縣警局大禮堂舉行，由宜蘭縣政府警察局長陳金城率各科室主管及各分局長等員警到場，現場來賓除代理縣長林茂盛、縣議會議長張勝德及宜蘭縣警察之友會理事長陳虞鎰應邀擔任頒獎人，有宜蘭地檢署主任檢察官陳怡榮、宜蘭縣義警大隊楊杰、宜蘭縣民防大隊長張耀徽、宜蘭縣交警大隊長、警友會各辦事處主任及縣議員黃定和、游吉祥、黃建勇、楊弘旻、立委吳宗憲代表人陳琬惠、立委陳俊宇代表人梁嘉亨等地方人士多人到場觀禮，場面溫馨隆重。

廣告 廣告

▲保安科巡官陳瑞陽獲蘭城警英獎與代理縣長林茂盛(左2)及獻花家人留影。

代理縣長林茂盛表示，本次獲獎同仁皆是從全縣一千多位警察同仁中脫穎而出，不僅在治安維護、交通安全、為民服務等工作上表現優異，更長年堅守崗位、無私奉獻，足堪全體警察同仁表率。每一份榮耀的背後，都代表著無數日夜的辛勞與付出，除了感謝警察同仁的努力，也特別感謝所有警眷長期在背後默默支持，成為警察同仁最溫暖、最堅強的力量。

林代理縣長指出，警察工作全年無休，肩負高度壓力與責任，從去年開始，警察節終於正式放假一日，這不只是制度上的調整，更是社會對警察同仁長年辛勞的一份肯定與尊重。縣府也將持續作為警察同仁最堅強的後盾，今年已通過提高刑事加成及勤務繁重加成，並自115年3月1日起開始支領，給予同仁最實質的鼓勵，希望透過提升待遇與福利，讓同仁能夠有更多時間與能力照顧及陪伴家人、適度休息，也讓社會更加看見警察工作的價值與重要性。

▲交通隊同仁特製「警界之光」布條上台祝賀得獎交通員警。

並表示，警察同仁長期站在維護社會安全第一線，無論是打擊犯罪、交通疏導、治安維護或重大活動安全工作，都展現高度專業與使命感。未來縣府也將持續支持警政建設、改善勤務環境，成為警察同仁最有力的後盾，共同打造安全、幸福、宜居的生活環境。

宜蘭縣政府警察局今年共表揚24名模範及資深員警，受獎人員是：機關模範警有羅東分局偵查佐戴瑮、三星分局小隊長曾玉樹等2人。績警察獎章有羅東分局偵查佐林聖展、刑事警察大隊隊長林志賢等2人。獲115年蘭城警英獎獲獎人員共有10名，分別是偵防犯罪類（3 名）有刑事警察大隊偵查佐陳彥廷、羅東分局警員洪逸晉、蘇澳分局分隊長陳侑駿。交通安全類（3 名）有宜蘭分局警員黃柏豪、交通警察隊警員陳文進、礁溪分局警員謝宗恩。為民服務類（2 名）有宜蘭分局警員宋函霖、三星分局警員林智勝。優良風紀類（1名）有督察科督察員姜俐安。特殊事蹟類（1名）有保安科巡官陳瑞陽。

▲宜蘭縣警察局長陳金城祝賀得獎員警留影。

另獲30年資深績優警察獎章有10名，分別是：保安警察隊隊長伊光榮、交通警察隊警員李仲吾、督察科股長王紹宇、宜蘭分局主任張禾家、宜蘭分局警員林育璋、羅東分局巡官劉學而、礁溪分局警務佐江明德、蘇澳分局組長吳銘鎮、 蘇澳分局巡佐姜亮宇、三星分局巡佐官泰恩。(照片記者林明益攝)