慶祝締盟10周年！日本千葉職人跨海訪桃 教高中生做太捲壽司

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桃園市及千葉縣攜手桃園高中和壽山高中，辦理慶祝締盟10周年之太捲壽司教學活動。圖：市府提供

桃園市與日本千葉縣於2016年締盟，今(2026)年正迎來10周年，為慶祝這重要的里程碑，桃園市及千葉縣攜手桃園高中和壽山高中，辦理慶祝締盟10周年之太捲壽司教學活動，邀請「千葉傳統鄉土料理研究會」姥島香織女士及石橋京子女士訪桃，為兩校學生帶來千葉最具代表性的傳統飲食「太捲祭典壽司」手作課程。

「千葉傳統鄉土料理研究會」姥島香織女士及石橋京子女士為兩校學生帶來「太捲祭典壽司」手作課程。圖：市府提供

課程於昨(9)日在桃園高中、今日在壽山高中舉行。桃園高中校長徐宗盛表示，此次活動是讓學生接觸日本獨特文化的絕佳機會，藉由壽司手作活動拓展國際視野；壽山高中主任呂雅惠則感謝桃市府及千葉傳統鄉土料理研究會，透過手作活動為壽高學子帶來難得的日本文化體驗。

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兩校參與學生也開心分享參與心得，壽山高中林同學表示，親自體驗後才發現，壽司製作看似簡單，但背後工序其實非常講究，每個步驟都需要極高專注度；桃園高中林同學和喬同學也提到，此次活動是很新奇的體驗，也從職人身上看到嚴謹的學習態度。

負責教授太捲祭典壽司製作技巧的副會長姥島香織女士分享，太捲祭典壽司起源於千葉縣農村，以食材組合，讓斷面呈現花卉、動物或文字圖樣，兩校同學都在短短一堂課時間，完成了令人驚豔的高品質成果，也期待未來千葉傳統壽司技藝和桃園稻米有更多合作火花。

市府秘書處副處長熊勇智補充，桃園與千葉自締盟以來互動都相當密切，此次手作課程使用的「桃園3號米」，於去年參加日本《第27屆米・食味分析鑑定國際大賽》榮獲金獎，學生透過千葉傳統料理與桃園在地稻米結合，展現出桃園稻米與國際合作的無限可能。後續千葉縣方面亦規劃於締盟日前後，於縣廳大樓食堂與當地飯店推出桃園特色餐點，並播放桃園觀光影片，協助宣傳桃園城市魅力，持續深化雙方情誼。

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