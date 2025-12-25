慶祝行憲紀念日！憲政機關靜悄悄 司法、立法二院還快轉到元旦

行憲紀念日及元旦前夕，監察院大門上雖掛有牌樓，但沒有慶祝或紀念節日字樣。記者李人岳／攝影

今天是行憲紀念日，全國從今年起恢復放假一天，不過，民眾經過台北市街頭發現，包括行政院、立法院等機關不像過去會布置紀念行憲的牌樓、字樣，形成憲政機關對行憲紀念日靜悄悄、反而是同在博愛特區的台大醫院還記得行憲紀念日的特異現象。

行憲紀念日前夕，立法院、司法院大門口已掛上「慶祝115年元旦」裝飾與慶祝字樣。記者李人岳／攝影

立法院於今年5月三讀通過修改「紀念日及節日實施條例」，增訂小年夜、勞動節、教師節、光復節(台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日)及行憲紀念日等5個放假日。民眾從今年起，恢復教師節、光復節和行憲紀念日放假的傳統。

行憲紀念日前夕，立法院、司法院大門口已掛上「慶祝115年元旦」裝飾與慶祝字樣。記者李人岳／攝影

近期民眾經過博愛特區內各政府機關，發現行憲紀念日還沒到，立法院、司法院大門口卻都已提前掛上「慶祝115年元旦」字樣，監察院外雖設有牌樓，但沒有慶祝或紀念節日字樣；行政院則尚無任何裝飾。相形之下，反而是同在博愛特區的中山南路台大醫院東址大樓門前，設有「慶祝行憲紀念日」牌樓。

台大醫院東址大樓門前，設有「慶祝行憲紀念日」牌樓。記者李人岳／攝影

屬於憲政機關的四院（行政、立法、司法、監察）對紀念行憲紀念日靜悄悄。不過，監察院早在行憲紀念日仍「只紀念不放假」時期，仍會在12月25日前掛出紀念字樣，今年則未見相同作法。

