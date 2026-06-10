慶祝警察節不畏雨神 高市鐵漢展柔情挽袖捐血傳愛

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高雄市警局舉辦愛心捐血活動慶祝自己的節日。 圖：高雄市警察局/提供

[Newtalk新聞] 提前慶祝115年警察節，高雄市警局9日舉辦愛心捐血活動。儘管受滯留鋒面及西南氣流影響，大高雄地區雨勢滂沱，但警察的熱情絲毫不減，紛紛挽袖捐出熱血。在局長趙瑞華號召下，全日共計募集142袋共3萬5,500c.c.的血液，以實際行動展現警察鐵漢柔情、回饋社會的精神。

趙瑞華表示，警察的天職是守護治安與保護市民安全，而捐血救人則是另一種展現大愛的具體行動，雖然雨勢猛烈，但看到同仁們依然踴躍排隊、挽袖捐血，這份熱忱令人動容，希望透過這142袋熱血，落實「警民一家」的理念，在慶祝警察節的同時，也為社會奉獻一份實質的心力。

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這次活動是為了慶祝即將到來的6月15日警察節，警局特別與捐血中心合作，於昨日設置行動捐血站。由於正值梅雨季節，突如其來的暴雨增加不少行動難度，但波麗士大人們脫下雨衣便投入捐血行列，展現出高度的行動力與社會責任感。

高雄市警察局表示，這次捐血活動所募集的血液，將全數由捐血中心統籌分配至各大醫療院所使用，警局未來將持續舉辦公益活動，除強化治安維護工作，更要成為市民最堅實、最有溫度的後盾。

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