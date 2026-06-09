慶祝警察節 中市調高勤務繁重加成

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

模範警察曾吉彬合照。

▲模範警察曾吉彬合照。

慶祝115年警察節，台中市政府警察局昨（九）日舉行警察節慶祝大會，由副市長鄭照新主持，表揚6位模範警察、6位警察獎章代表及23位績優人員，感謝警察同仁長年守護治安、交通及市民安全的辛勞與付出。鄭照新也宣布，市府核定調高的勤務繁重加成及刑事加給已於今日正式入帳，最高每月可增加3,880元，希望以實際行動支持第一線員警，成為基層同仁最堅強的後盾。

鄭照新表示，為肯定第一線員警的辛勞與奉獻，警察局依勤務繁重程度及不同工不同酬原則規劃勤務繁重加成分級制度，獲市府全力支持。除調高相關加給外，市府也將持續改善辦公廳舍、充實應勤設備及提供健康檢查補助等福利措施，提升同仁工作環境與照護品質。

廣告 廣告

警察局表示，今年警察節活動除表揚績優同仁外，也播放警察局形象影片，展現警察同仁守護治安與維護城市安全的決心；同時結合公益捐血及因公殉職同仁遺族慰問活動，在莊嚴表揚之餘，也傳遞警界溫暖與團結精神。

鄭照新也勉勵全體警察同仁，面對即將到來的五合一公職人員選舉，務必秉持依法行政及行政中立精神，全力投入查察賄選、防制暴力等工作，共同守護民主法治與社會安定。未來市府也將持續支持警政建設、改善基層工作環境與福利措施，讓同仁無後顧之憂守護市民安全；並代表市府向所有堅守崗位的警察同仁表達最高敬意與感謝。