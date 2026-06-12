慶祝警察節 佳里警察分局表揚15位模範警察
慶祝115年警察節，台南市政府警察局佳里分局舉辦模範警察表揚活動，分局長謝承甫頒獎表揚15位模範警察。佳里警友辦事處主任周文雄則頒發禮券給全體分局人員，祝福大家警察節快樂。市議員陳昆和、方一峰、蔡蘇秋金、謝舒凡、蔡秋蘭等多人出席參加。
謝承甫分局長表示，此次頒發打詐高手、緝毒英雄、交通先鋒、無名英雄及勤業楷模等獎項，15名員警獲得表揚，每人頒發獎狀及禮券。表揚名單如下，打詐高手陳祥慶、緝毒英雄趙峻堂、交通先锋王騏威、無名英雄王建平、無名英雄林雅凰。勤業楷模：莊柏德、陳韡杰、陳一中、黃冠豪、呂伯彥、蔡旻達、林育石、黃仁志、許炳元、蘇傳舜 。
謝承甫分局長表示，警察的工作可說無所不包，民眾只要有任何糾紛、問題想要尋求協助，第一時間就會想到警察，緝毒、打詐、取締酒駕、毒駕是警察的核心工作外，任何與地方治安有關的工作，都是警察的職責。感謝佳里警友辦事處對分局工作的支持，未來仍會以強力執法與溫情守護為工作目標，守護民眾的生命與財產安全。
更多新聞推薦
其他人也在看
大雨炸屏東! 高樹廣興村"泥流淹路" 鹽埔新圍大排暴漲
南部中心／洪明生、蘇晟維 高雄報導屏東在12日，持續有間歇性的豪大雨，也釀成了些許的積、淹水狀況，在高樹鄉的廣興村，瞬間雨勢沖刷大量泥水下來，導致排水系統應付不及，整個路面全都變成黃澄澄一片，而在鹽埔鄉的新圍大排，同樣因為山上大水下來，水流溢出到路面，但幸好雨勢停止後，都很快就排除。
世足神預測又來了！EA足球遊戲「連四屆命中」今年猜西班牙奪冠
2026 FIFA 世界盃足球賽終於正式開幕，來自全球 48 個殺進正賽的足球國家隊將齊聚美洲大陸，爭奪第 23 座大力神冠軍金盃。大廠 EA 子品牌 EA Sports 的足球遊戲《EA SPORTS FC26》曾連續靠模擬「連四屆猜中」冠軍得主，而今年他們的預測正式出爐，根據模擬結果，西班牙將睽違 16 年捧起隊史第二座冠軍金盃。
稱「川普與習站一起是中共同路人」 鄭麗文嗆賴清德是金光黨
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文迎來這次訪美行的最高潮，在美東11號晚上參加華府僑宴，發表長達半小時的冗長致詞，還不忘把矛頭指向總統賴清德，大酸賴總統是不下架台獨黨綱的金光黨，綠營立委反嗆，早就沒有台獨黨綱，當時曾主張台獨的鄭麗文可是跑第一，如今卻變成中共代理人。
民生醫院爆「登革熱群聚」！ 高雄衛生局分析原因 開罰院方1萬5千元
高雄民生醫院爆發醫院登革熱群聚疫情，共有5例確診，指標個案為78歲女性，曾於5月29日至6月10日因病於民生醫院住院，6月11日再因發燒、頭暈、噁心等症狀至民生醫院急診後住院，經抽血檢驗當晚確診為登革
黃國昌「掉票」被金釵嫌棄？她當場開撕「怒砸1物」
政治中心／李汶臻報導被視為民眾黨主席黃國昌的子弟兵、「四大金釵」之一的周曉芸，原本空降新北三重、蘆洲議員初選，沒想到爆冷輸給在原家樂福服務長達15年的「政治素人」陳彥廷。如今，被徵召跨區轉戰桃園龜山的她，又爆出文宣品爭議。日前有民眾發現周曉芸發放的選舉文宣小物，竟故意用貼紙蓋住黃國昌的照片。政治評論員吳靜怡（Grace）就在民視政論節目《台灣最前線》上，現場表演選民收到相關文宣品的畫面，只見她當場一撕、隨後露出黃國昌的頭像，讓她嚇到當場怒砸並驚喊「拍咪呀（髒東西）」。此外，吳靜怡還震撼預言「家樂福哥哥完蛋了」，背後原因她也在節目中全說了。
MLB／大谷扛本季第13轟 卻膝蓋發炎退場
MLB美國職棒洛杉磯道奇11日交手匹茲堡海盜，道奇強打大谷翔平3局上率先開轟，帶動道奇大局攻勢，最終8：6勝出，但他也因為膝蓋發炎關係提前退場。
11縣市普發加碼！最高領1萬5 領取資格、時間曝光
11縣市普發加碼！最高領1萬5 領取資格、時間曝光
婦買彩券中600萬頭獎 信任鄰居反遭侵占燒毀
根據泰媒《The Thaiger》報導，素可泰府一名54歲的婦人莎央（Sayan）向警方報案，指控鄰居瓦（Waew）涉嫌侵占她的頭獎彩券。莎央表示，自己購買了3張彩券，邀請瓦到家中一起幫忙對獎；當時與瓦共同確認其中一張號碼「173770」的彩券中了頭獎，獎金多達600萬泰銖（約新台幣578...
世足賽／鳳梨下注墨西哥竟命中！昔日冥燈變預言家 網友笑翻：以後跟你
網紅吳泓逸「鳳梨」過去在2022年卡達世界盃期間，因多次下注結果與實際賽果相反，被網友戲稱為「世足冥燈」。不過隨著2026年世界盃賽事展開，鳳梨再度成為討論焦點，首戰下注結果意外命中，再掀話題。林宜君
館長被罵舔共哭了！痛訴「年虧2億」只能轉戰抖音 網：個人造業個人擔
知名網紅「館長」陳之漢近日在直播中痛訴，近年因言論屢遭外界貼上「舔共」、「貶低台灣」等標籤，導致事業重創，這一年來已慘賠近2億元。他坦言目前只能靠抖音直播帶貨勉強維持生計，但仍無法填補巨大的資金缺口，讓他痛苦到半夜落淚。消息曝光後引發熱議，不少網友則冷回「個人造業個人擔」。
中職／滿壘逆轉後沒再搶分 平野惠一2理由未讓高宇杰短打！直言不後悔
中信兄弟11日遭味全龍3：4再見逆轉，談到7局上0出局一二壘有人的局面，當時沒有讓高宇杰短打，該局最後也沒有再追加更多分數，總教練平野惠一認為考量到當時球隊的氣勢、以及不想白白送出局數，因此沒有下觸擊戰術，也直言不後悔。
新店"最速拖吊"出包! 員工摸走住家鑰匙行竊40萬
社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導新北市新店日前有一名男子，住家遭竊損失四十多萬，報案調閱監視器，發現小偷好眼熟，回想竟然是日前機車被拖吊，去領車時遇到的拖吊場員工！摸走放在機車裡的住家鑰匙、磁釦，再根據行照資料，三度上門成功下手。
警所長遭毒駕撞傷！警政署長張榮興親赴慰問 重申「毒駕零容忍」
即時中心／徐子為、黃彥翔報導彰化埔鹽分駐所長陳國銘、警員趙秉逸於本月4日下午執行查緝任務時，遭施姓嫌犯駕車衝撞。陳所長雖身受重傷，仍強忍劇痛拔槍鳴槍示警，與同仁合力壓制施嫌。警政署署長張榮興對此高度重視，今（12）日特地親赴陳所長家中探視慰問，除關懷其手術後的恢復狀況外，更對其展現英勇無畏的行為，表達最深切的敬意與不捨。張署長強調，警政署絕對是第一線執勤同仁最堅強的後盾，全力捍衛公權力不容挑戰。
中信兄弟》台新新光獅成為「第七隊」？ 彭政閔：樂觀其成
中職味全龍隊今天在主場迎戰中信兄弟，賽前傳出中職第七隊「台新新光獅」可能有機會成立，對此，中信兄弟領隊彭政閔表示：「樂觀其成」，並認為不管是花東、屏東或是其他地區也可以考慮組隊。
警察節慶祝大會表揚績優官警 苗縣長肯定警察與志工無私貢獻
六月十五日警察節即將到來，苗栗縣各界昨十二日下午二時在警察局禮堂舉行慶祝大會，由縣長鍾東錦頒獎表揚模範警察李佳騰與績優官警，另由兼任志工大隊長的副議長張淑芬與警友會總幹事戴禮傑，分別表揚熱心志工及致贈加菜金賀節。鍾東錦肯定警察人員的辛勞與貢獻，感謝警眷無私的支持，期許大家繼續朝向「治安平穩、交通順暢、人民安心」的目標穩健邁進。接受表揚的績優官警與志工有五十六人，包括獲選全國模範警察的苗栗分局偵查隊小隊長林榜鴻，已接受中央表揚；苗栗縣模範警察頭份分局偵查佐李佳騰，李員在一一四至一一五年間主辦及共同偵破十個詐騙集團組織，累計有五十二名犯嫌被移送檢方偵辦，尤其一一四年上半年成功攔阻受騙金額高達八百萬元，高效能打詐遏阻犯罪，對維護社會治安與障人民財產貢獻卓著（見圖）。此外，鍾東錦 ...
50歲減肥最有效不是快走！日本爆紅「單腳站立運動」1個月狂瘦3KG，還有4大驚人好處一練就愛上
以為瘦身一定要狂跑步、爆汗才有效？其實很多人忽略了「越簡單越關鍵」的動作。最近旅日瘦身達人Junka分享一個在50歲族群中特別有感的減肥方法，只靠一個站立動作，就能同時啟動代謝、提升肌力，甚至幫助大腦
追思尹衍樑》獨家曝光追思禮拜 尹崇堯憶父灣聲演奏西洋歌曲悼念
商界聞人、潤泰集團總裁尹衍樑5月底辭世，今（12）日在台北市文山區的靈糧山莊舉行追思禮拜，政商界大老都到場送尹衍樑最後一程，「小尹（尹衍樑獨子、南山人壽董座尹崇堯）回憶父親時，氣氛相當感人，也讓在場親友忍不住拭淚。」尹家親友對本報透露。 …
大安警強力嚴逮槍擊犯嫌 展現打擊暴力犯罪決心
圖說：發言人臺北市大安分局偵查隊長胡光興。 【民眾網編輯方笙楠臺北報導】6月9日凌晨，大安分局轄內酒店發生槍擊 […]
球探關注! 玉山盃青棒賽新北市9:0擊敗新竹市
體育中心／丁泰祥、郭水城報導玉山盃青棒錦標賽，去年屈居亞軍的新北市隊今年捲土重來，還是有爭冠的實力，尤其陣中有好幾位球員備受國內外球探矚目，今天對上新竹市的比賽，新北市投打表現出色，5局打完就已經9:0領先，六局上突然下起大雨，最終就裁定新北市獲勝。
綠批藍白強過「高虹安條款」再推「柯文哲條款」：掩護自家人脫罪
[Newtalk新聞] 新竹市長高虹安因誣告案二審被判有期徒刑6月，但檢察官同意改以「社會勞動方式」代替入監。民眾黨團提出《選罷法》修法，主張放寬易服社會勞動者參選資格，被稱為「高虹安條款」。對此，民進黨發言人李坤城今（12）日嚴正譴責表示，國民黨與民眾黨日前假借「仔細審查總預算」之名強行通過延會，然而至今總預算遲未審完，藍白卻接連推動多項爭議法案，企圖將立法權淪為替特定個案解套、掩護自家人脫罪的工具。 李坤城指出，立法院司法法制委員會昨日審議由立委翁曉玲提出、藍白兩黨共同推動的「刑事訴訟法」修正草案，企圖大幅縮短羈押期限。他說，此舉等同讓檢方偵辦形同斷手斷腳，將嚴重壓縮打詐、緝毒等重大案件的偵辦時間，導致司法機關於涉嫌共犯、上下游組織及串證滅證風險高之案件中，調查能力大幅受限。 李坤城表示，該提案不僅引發法界與檢方強烈反對，甚至連自家人都不挺，國民黨立委吳宗憲便公開直言，此修法將導致我國刑事犯罪偵查全面崩潰。 李坤城進一步質疑，藍白陣營「因人設事」的手段已非首例。立法院今強行三讀通過「公職人員選舉罷免法」第26條修正案，放寬易服社會勞動者的參選限制，此舉顯然是為特定人士量身打造的「高