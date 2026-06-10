慶祝警察節 台南3模範警察獲表揚

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台南市長黃偉哲(中)、警察局局長林國清(左一)表揚3位獲得台南市模範警察的刑警大隊偵查佐洪毓倫(左二)、分隊長王期典(右二)、永康分局偵查佐王彥澤(右一)。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕台南市警察局今天(10日)舉辦警察節慶祝大會，市府不但幫南市4185位警察加薪，市長黃偉哲也頒獎表揚3位台南市模範警察刑警大隊偵查佐洪毓倫、分隊長王期典、永康分局偵查佐王彥澤，以及警察獎章代表、績優警察之友，並代表市民向警察、協勤民力、警友及在背後默默付出的警眷們，表達最誠摯的敬意與肯定。

高檢署台南檢察分署檢察長黃玉垣、台南地檢署檢察長鍾和憲、大台南警察之友會理事長蔡明憲、台南市警察之友會理事長鄭丞焜及協勤民力等代表出席警察節慶祝大會。

廣告 廣告

黃偉哲說，台南市警察維護治安成果，市民有目共睹，尤其在打詐名列六都最好，攔阻詐騙金額達5億5768萬餘元，取締毒駕690件，防制成績優異，南市也率先全國與中華郵政合力推動「ATM口罩告警系統」，並在各金融機構及超商設置「無聲簡訊報案QR-CODE」、與中國信託商業銀行合作建置「AI智能防詐ATM機臺」69台，使得車手提領詐款次數較去年同期下降97.8%。而在暴力犯罪、槍械毒品的防制上，績效也很好，每月由他親自主持的治安會報，都可以看到員警戮力工作的成果，市民對於治安改善都非常有感。

台南市溯自今年3月1日起調高南市警察「勤務繁重加成」及「刑事加成」，市府傾力作為警察堅定的後盾，讓員警無後顧之憂。警察局指出，南市勤務繁重加成，分四級，原7成、6成、5成及4成，調高後改加1倍、9成、8成及7.5成，至多增加2910元。刑事加成，由原支領加6成改加8成，至多增加1940元。

台南市獲得全國模範警察的是第五分局實踐派出所所長徐榮隆，明天將由警政署表揚。

表揚台南市模範警察，警眷上台分享得獎的喜悅。(記者楊金城攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

桃園新屋轎車逆向撞聯結車4死2傷 60歲女駕駛當場死亡

獲美方「破格接待」？鄭麗文曬1照 結果只是......

未戴手套觸診女患者外陰部 醫師挨告妨害性自主判決出爐

找到了！ 竹市氣爆便當店瓦斯桶發現關鍵軟管斷裂與燒熔跡證

