慶祝警察節 學甲警分局辦捐血活動

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學甲分局慶祝警察節辦捐血，吸引許多在地企業、廟宇贊助，鼓勵民眾挽袖捐血。(學甲分局提供)

記者盧萍珊／學甲報導

慶祝警察節，學甲警分局九日舉辦「熱血警察挽衣袖，袋袋相傳警馨情」捐血活動，現場吸引熱情民眾與員警挽袖捐血，發揮「捐血有愛、救人最樂」的精神。

學甲分局長林明俊感謝大台南警友會學甲辦事處、學甲派出所義警民防分隊顧問團、學甲分局志工中隊響應，率隊到場踴躍捐出熱血，促進警民間的合作互動。他強調，捐血是默默行善助人的義行，活動意義非凡，不僅讓自己健康，為善的心更是難能可貴。

為鼓勵民眾踴躍參加，包括寶榮寵物董事長黃世偉、吉林汽車修理董事長蔡祐倉、學甲慈濟宮董事長王文宗等單位鼎力贊助物資；另有美髮師陳芊華提供免費理髮服務，藉以拋磚引玉，讓警察節別具意義。

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學甲警分局在現場向捐血民眾實施各種安居專案(反毒)、打詐、掃黑等防範犯罪及交通安全宣導，以具體行動展現警察加值服務。