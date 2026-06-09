慶祝警察節 新北警局辦理捐血活動

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新北警公關室主任廖文昌挽袖捐熱血。新北市警局提供

記者黃秋儒／新北報導

新北市警察局為慶祝115年警察節，於今（9）日安排捐血活動。警察作為人民保母，除了擔任打擊犯罪、維護治安的角色外，對於各項公益活動更熱心參與不落人後。

新北市警局指出，因應暑假期間的血荒期，把愛心化為具體捐血行動，以展現警察關懷同胞、熱心公益的情操，希望藉由此次活動拋磚引玉，喚起社會各界多多響應捐輸「熱血」活動，發揮「人溺己溺，人飢己飢」、「捐血一袋、救人一命」的精神，體認「捐血有愛，救人最樂」的意義。

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新北警公關室主任廖文昌挽袖捐熱血。新北市警局提供

市警局表示，為響應此捐血活動，除鼓勵所屬員警踴躍挽袖外，公共關係室主任廖文昌也前來共襄盛舉。未來，新北警將持續秉持這份「鐵漢柔情」，深耕社區、關懷弱勢，以實際行動服務民眾，並傳送愛心給需要幫助的人，成為守護新北市民最堅實、也最溫暖的力量。