慶祝警察節 總統：全力打擊毒品犯罪

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賴清德總統今天(11日)出席「2026年警察節慶祝大會」表示，他代表政府向員警表達由衷的敬意與感謝；為防制毒駕，政府從「源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕」提出14項作為，他呼籲員警要秉持「毒駕零容忍」態度嚴格執法，持續溯源斷根、全力打擊毒品犯罪，讓國人遠離毒品，守護國人安全回家的路。

一年一度警察節前夕，賴清德總統今天偕同行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、警政署長張榮興到台北車站出席「警察節慶祝大會」。賴總統一抵達會場，逐一瀏覽由警察大學、刑事局等各自展示的檢測儀器等，賴總統還拿起檢測毒駕的唾液快篩端詳，隨後頒獎給29名全國模範警察及頒發警察獎章給10位資深績優員警。

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總統致詞表示，他代表政府向警察同仁表達由衷的敬意與感謝；近十年來，台灣暴力刑案發生率持續下降，這是全體警察長期努力的成果，也是社會穩定的重要基礎。

賴總統說，為因應新興科技發展及犯罪型態快速演變，政府持續給予警察更多、更大的支持，包括加速提升科技執法量能、精進建置防暴效能、強化通訊科技辦案能力以及汰舊換新警用車輛，而在個人裝備方面，也將規劃採購戰術防彈衣與戰術槍套組，全面提升員警的安全設備，確保執勤安全。另外，為合理反應員警工作強度與專業，政府自今年3月起提高刑事加成及勤務繁重加成。

總統指出，當前犯罪型態持續改變，因應各種治安挑戰，必須不斷精進策略，才能有效守護人民。因此，去年詐欺犯罪防制中心法制化後，擴大打詐編組，他也請員警「追上游、斷金流、查洗錢」，系統性瓦解詐騙集團犯罪連結。

至於防制毒駕，賴總統感謝行政院長卓榮泰從「源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕」三面向提出14項作為，全面加大防制力道，包括將依托咪酯改列第一級毒品，凡是製造、運輸、販售依托咪酯，最高可處死刑，並推動修法，增訂持有電子煙沒入規定，以及加重毒駕刑責等。賴清德：『(原音)我要拜託各位同仁，一定要以毒駕零容忍的態度嚴格執法。毒品害人，毒駕更可能奪走無辜生命，我們要持續溯源斷根，全力打擊毒品犯罪，讓國人遠離毒品 ，守護個人安全回家的路。』

卓榮泰致詞表示，為防制毒駕，行政院剛通過《刑法》及《陸海空軍刑法》修法，未來一定要雷厲風行地保障國人安全，他並請行政院政委林明昕研究如何用更強大的法律約束大批進口電子煙情形。

卓榮泰指出，今年1月起實施「掃蕩黑幫詐團行動專案」，至今共逮補58團詐團、扣押不法金額約新台幣6,000萬餘元。他強調，「打黑反毒」是一場看不到終點的戰爭，政府一定會徹底打贏這場戰爭。