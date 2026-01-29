慶祝農民節 新北50人獲表揚

新北市農會慶祝一一五年農民節大會中，市長侯友宜頒獎表揚各區農會及地區農會共五十名有功人員。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市農會廿九日上午舉行一一五年農民節慶祝大會，市長侯友宜出席感謝農友辛勞付出及貢獻，並表揚各區農會及地區農會共五十名優秀農事小組長、農業產銷優良農民及有功人員，勉勵農友持續耕耘與創新，市府將作為農友最有力的後盾，共同努力累積農業實力。

侯友宜表示，感謝農友在新北市推動永續農業發展過中扮演的重要角色，市府團隊推動「農業健康市∕式」，透過打造農產品牌、評鑑競賽提升品質與拓展多元通路，讓農友在打拚過程中可無後顧之憂，建立廿六處新北小農鮮舖與二十處希望市集，也推動青農力計畫，陪伴青農從技術訓練到行銷通路，一站式服務打造值得信賴的從農環境。

新北市汐止區農會農事小組長王新傳帶領資深農友組成「農友老師」講師團，帶領民眾小朋友一起體驗農作獲頒優良農事小組長獎。 （記者吳瀛洲攝）

侯友宜指出，今年更首推「雙保（飽）ＰＬＵＳ健檢」福利政策，升級新北農漁民福利，除原有的農保補助及農漁民長者健檢外，更加碼全額補助農民職業災害保險自付額，農保、農職保、農漁民長者健康檢查由市府全力協助。

這次獲表揚優秀農事小組長中，汐止區農會農事小組長王新傳，除服務轄區內農友、協助農會推展農業政策外，也擔任農會的食農教育講師，每年辦理水稻田插秧、收割活動，帶領六十歲至九十歲資深農友組成「農友老師」講師團，帶領大小朋友一起體驗農作，復刻古早時的農村時光，也傳承農村社會精神、感受每一粒米得來不易。

另獲得農業產銷優良農民表揚者，其中新上任滬尾休閒農業區發展協會理事長張哲岳，不到三十歲的年紀成為該協會歷任以來最年輕的理事長。張哲岳五年前返鄉接手家中「阿三哥農莊」，結合食農教育以「定向越野遊戲」概念創新設計出自主導覽套裝行程，讓農莊環境資源及四季作物都成為賣點。