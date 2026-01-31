慶祝農民節 米其林名店進駐土城年貨大街

新北市土城區農會慶祝農民節活動並舉辦年貨大街，在地青農展售各式新北優質農特產品。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市土城區農會三十一日舉辦農民節慶祝大會，現場結合年貨大街，首度邀請米其林名店及胖卡餐車進駐，吸引滿滿人潮。市府副秘書長張其強出席，並表揚傑出農事小組長、優良農民及有功人員，感謝農友一年來的辛勞與付出，也鼓勵農友持續耕耘與累積農業實力。

農會理事長邱顯俊表示，今年擴大舉辦農民節慶祝活動，不僅由農會家政班規劃年貨大街，端出拿手料理；也廣邀全台各地農、漁會及在地青農共同參與展售。更首次邀請米其林推薦名店及胖卡車進駐，現場超過百攤。

張其強表示，土城區農會長期深耕農村發展，不僅成立綠色照顧站，提供長者多元服務；更在花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉之際，迅速動員志工、家政班員、推廣義指及在地民眾四百五十八人次，組成「媽媽超人」團隊前往災區投入家園重建工作。

張其強表示，市府團隊將持續推動「農業健康市∕式」政策，辦理希望市集、青農力計畫及農漁民長者健康檢查等措施，成為農民最有力的後盾。

土城區農會這次表揚傑出農事小組長、優良農民及有功人員。其中，在地農友邱顯輝及邱奕豪父子檔分別獲「農事推廣教育有功人員獎」及「四健推廣教育有功人員獎」。青農邱奕豪退伍後返鄉加入家中農務，與父親共同經營「輝要有機菜園」，從清晨的拔菜、除草、整地、育苗、有機堆肥製作到配送蔬菜，逐步累積耕作經驗；並擔任農會公共服務講師，帶領小朋友走進菜園體驗食農教育，讓孩子將親手栽培的有機蔬菜帶回家，拉近與農業之間的距離。