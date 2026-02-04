慶祝農民節 銅鑼鄉農會表揚50多位優秀農友及農業推廣有功人員

銅鑼鄉農會四日上午在銅鑼灣會館舉行一一五年度農民節表彰大會，表揚五十多位優秀農友及農業推廣有功人員，縣長夫人陳美琦感謝農會配合推動各項農業政策，輔導農友參與杭菊、東方美人茶、仙草等栽種及產銷，並感謝優秀農友們這一年來的付出，將苗栗優質農產品行銷出去。

縣長夫人陳美琦表示，銅鑼鄉農會辦理許多在地農產推廣，更是輔導農友參加各項農產評鑑，不僅在一一四年苗栗縣東方美人茶製茶技術競賽中榮獲冠軍，一一四年全國冬季東方美人茶評鑑中更囊括特等、頭等等多項大獎，不只在許多評鑑競賽中大放異彩，更將苗栗好茶帶到國際舞台，充分展現銅鑼農友的專業實力。陳美琦指出，感謝各位農民們多年的堅持，讓銅鑼的農特產品非常豐富，有稻米、杭菊、芋頭、東方美人茶、仙草和草莓，據說銅鑼的仙草是苗栗縣產量最高的地區。尤其在氣候異常的情況下，農民們要把土地照顧好，又要生產相關農產品，需要公私協力一起來推動，縣府一定做農民們的後盾，您們在前面衝，我們在後面推，齊心推動苗栗農特產品的產銷。

廣告 廣告

三義鄉農會也於昨四日在三義鄉五穀宮慶祝一一五年度農民節，縣長夫人陳美琦感謝農民朋友的辛勞，讓苗栗農產品能見度不斷提升、土地資源產值更加豐厚。三義鄉農會從民國九十六年就開始輔導成立茶花產銷班，每年十二月還會搭配友善米等農產辦理茶花節，五至六月桃李盛產，七至十月火龍果，還有文旦、柑橘、咖啡、茶葉等農產品。三義鄉農會長期輔導家政班、產銷班和農友參加各項評鑑，一一四年苗栗縣豐水梨果品評鑑榮獲頭等獎、全國冬季東方美人茶評鑑、苗栗縣貓裏紅優質紅茶皆有亮眼的表現，一一四年農業部特色家政班之最獲得味之香入圍獎，在在顯示農會與農友們共同努力的成果，展現出穩定的品質與專業實力，證明在地農業具備持續競爭與發展的能量。

三灣鄉與南庄鄉農會也於昨四日上午舉辦的農民節慶祝大會，在三灣鄉與南庄鄉的農民節活動中，三灣鄉由農會理事長陳光洋、常務監事廖盛榮、總幹事謝杏玲及各界各代齊聚一堂，共同表揚優秀農友，南庄鄉則由農會理事長林文福、常務監事劉月梅、總幹事陳乾安等人共同出席，展現地方對農民辛勤付出的高度重視。在一一四年度各項評鑑競賽中，三灣農友表現亮眼，榮獲苗栗縣豐水梨果品評鑑特等、頭等獎，全國冬季東方美人茶評鑑頭等獎，龍眼蜜評鑑特等及頭等獎，文旦果品評鑑亦獲佳績，充分展現三灣農產品的品質與實力。此外，農會也積極輔導青農加入產銷班，並在全國青農創新加值團隊競賽中榮獲季軍，展現農村新活力。南庄擁有好山好水，孕育出甜柿、桂竹筍、芥菜及鱒魚等特色農產。農會除輔導農友提升技術，也推動加工品開發，如酸菜、黑木耳露、冷凍醃鱒魚等，深受市場肯定。南庄農會更結合農特產品舉辦多元推廣活動，其中「南庄山水節路跑」已連續舉辦23年，不僅成功帶動地方觀光與經濟發展，也推廣友善農耕理念，守護水土資源與自然生態。