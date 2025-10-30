慶祝退輔會成立71週年暨榮民節 嚴德發：照顧退除役官兵初心與承諾永遠不變
「國軍退除役官兵輔導委員會」成立屆滿71週年，30日在「中彰榮譽國民之家」舉行會慶暨榮民節慶祝大會。活動以結合園遊會、藝文展及聯誼餐會，並邀集台中榮總、榮服處、榮家及農場設攤，並提供醫療服務、照顧諮詢和農產品行銷。慶祝大會由主任委員嚴德發主持，首先頒發榮民楷模獎，表揚沈榮等20名榮民，他們分別來自不同領域，有人事業有成後協助榮民就業；有人慷慨捐款扶助遺孤；也有人長年投入志工服務、關懷社會上各個角落的榮民。
嚴德發主委也頒贈獎座，感謝輔導退除役官兵就業有功的企業團體，包括長榮海運、欣興電子等12家企業和機構，對國家推動募兵制及社會安定貢獻良多。活動同時還邀請到來自全球各地「海外榮光聯誼會」代表47人返國參與，嚴德發特別頒獎表揚「華府榮光聯誼會」等8個團體，彰顯榮民無論身在何處，全都心繫國家。嚴德發還特別嘉勉高雄榮家的非洲鼓隊，恭賀他們贏得衛福部國健署「2025阿公阿嬤活力SHOW」競賽冠軍，今天他們也為了出席這場活動，組成旗舞隊、體適能隊及標語隊，到場展現歡聚共融的氣氛。
嚴主委致詞表示，退輔會成立的目的，就是為了照顧一生戎馬、功在國家的退除役官兵。不論社會如何變遷，榮民對國家的貢獻永遠無法抹滅，退輔會照顧退除役官兵的初心與承諾，也永遠不變。也強調未來服務也會將與時俱進，提升榮民榮眷更優質的照顧品質，讓各項工作都能更符合退除役官兵的實際需求。
會中也特別播放一部微電影《戰爭無情．和平無價：榮民精神的永恆火炬》。透過珍貴歷史畫面與老兵真實回憶，重回那段烽火連天、軍民同心的年代，凸顯一群默默奉獻的榮民前輩，不僅在軍旅生涯中保家衛國，退伍後仍持續投入國家建設，從橫貫公路、曾文水庫到北迴鐵路、雪山隧道，都留下了他們的汗水與足跡。（張柏仲報導）
