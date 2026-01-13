慶祝醫事檢驗師節 臺大雲林醫公益捐血

面對高齡化社會、少子化衝擊與極端氣候帶來的多重風險，醫療體系如何在平時累積能量、於關鍵時刻即時應變，已成為全民共同關注的重要課題。其中，血液供應的穩定與否，更是攸關急重症、孕產婦及手術病人生命安全的關鍵基礎。臺大醫院雲林分院長期以「打造韌性醫院」為核心目標，透過制度設計、跨域合作與專業整合，持續強化醫療體系的整體應變能力，並於昨（十三）日醫事檢驗師節前夕，舉辦「醫檢築愛，熱血續航」醫事檢驗師節暨公益捐血活動，號召院內同仁與社會大眾共同參與，以實際行動支持第一線醫療體系，展現公私協力守護生命的力量。此次活動現場貴賓雲集，包括雲林縣衛生局醫政科趙曰聰科長、台中捐血中心林冠州主任、中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會賴信亨理事長，以及長期支持公益與醫療發展的企業代表─玉山銀行斗六分行蔡慶南協理、塔吉特千層蛋糕廖柏凱總經理、遠頭米公司蔡文遠董事長、嘉銘營造有限公司王維甄總經理等人，齊聚一堂，共同以實際行動力挺醫檢專業與公益捐血，展現醫療與社會攜手守護生命的力量。

臺大醫院雲林分院院長馬惠明表示，感謝醫事檢驗師長年在幕後把關檢驗品質與輸血安全，是醫療體系不可或缺的關鍵角色；而公益捐血則是社會共同參與醫療支持的重要力量。