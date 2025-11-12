慶祝醫師節 新營醫院推出專屬醫師袍
記者翁聖權∕新營報導
慶祝十一月十二日「醫師節」，衛福部新營醫院特別為全院醫師量身訂製專屬醫師袍，以表達對醫師長期守護民眾健康的感謝與敬意。此次醫師袍設計典雅、剪裁合身，並特別採用日本知名國際品牌的高品質醫師服，兼具舒適與專業形象，象徵醫院對醫師專業形象與工作尊嚴的重視。
院長莊毓民表示，醫師是醫療團隊的核心力量，肩負治病救人的重責大任。醫師節的贈袍活動，不僅是感謝醫師長年在第一線守護生命的努力，更展現醫院對專業精神與團隊文化的支持與肯定。
院長莊毓民希望透過這件象徵榮譽與專業的醫師袍，讓每位醫師都能感受到醫院大家庭的溫暖，並持續以專業與人文關懷的精神服務民眾。
此次醫師袍的設計靈感融合日式職人精神，從布料選擇到縫製細節皆講究舒適與功能兼具。胸口繡有醫師姓名與醫院標誌，不僅體現專業認同與歸屬感，也讓醫師在臨床工作中更具自信與榮譽。多位醫師表示，這份用心的贈禮不僅提升團隊士氣，更讓每天的醫療工作充滿成就感與使命感。
新營醫院強調，醫師節不僅是致敬醫療人員的重要時刻，更是醫院持續精進與凝聚向心力的契機。未來醫院將持續營造支持醫護團隊的友善職場環境，並以專業、貼心與負責的態度，守護每一位病人的健康與幸福。
