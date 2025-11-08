慶祝首屆海巡節 賴清德：向藍色國土守護者致敬

今（8）日是海巡節，除了日前海巡署舉行海巡節慶祝表揚活動、邀請行政院長卓榮泰出席之外，賴清德總統今天也在臉書貼文，「向藍色國土的守護者致敬！」謝謝海巡同仁成為藍色國土的守護者，敬祝所有海巡同仁：海巡節快樂，平安順航！

賴清德。(圖/總統府)

賴清德表示，從今年開始，每年的11月8日訂為「海巡節」。感謝所有海巡同仁不分晝夜、堅守崗位，守護藍色海疆，也守護每一位國人的安全。

賴清德指出，海巡署是國家安全體系中，連結國防、治安與民安的第一道防線，肩負防衛、執法、救援及國際合作等多重任務。

廣告 廣告

海巡節慶祝活動。(圖/截自管碧玲臉書)

賴清德強調，面對中共持續不斷的灰色地帶挑釁，海巡同仁日夜守護海防最前線，不畏風浪、堅定如山，以行動展現捍衛主權、保障人民安全的決心。

賴清德表示，謝謝海巡同仁成為藍色國土的守護者，敬祝所有海巡同仁：海巡節快樂，平安順航！國家因你們而安全，人民因你們而安心。謝謝你們！

延伸閱讀

鄭麗文出席白色恐怖追思會 徐巧芯：考量兩岸和平立場

誰來對決張善政？徐巧芯超酸力挺王義川披綠袍出征

10月已成立AI專案辦公室 國防部證實：目前僅協調聯絡