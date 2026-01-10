慶祝馬杜洛被抓捕 人權組織：尼加拉瓜逮捕60人

人權監督組織和當地媒體今天(10日)表示，尼加拉瓜當局逮捕了至少60人，據稱這些人慶祝委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)被抓捕，或是在社群媒體上表示支持美國的這項行動。

尼加拉瓜總統奧蒂嘉(Daniel Ortega)與副總統穆麗優(Rosario Murillo)是馬杜洛的堅定盟友。馬杜洛3日在美軍對卡拉卡斯的行動中被抓捕，並被押送至紐約，面臨毒品與武器相關指控。

人權組織「藍白監測」(Blue and White Monitoring)在社群平台X發文指出，自馬杜洛及其妻子佛羅雷斯(Cilia Flores)被抓捕以來，尼加拉瓜已發生「至少60起任意逮捕」，指控理由為支持美國的這項行動。

廣告 廣告

該組織表示，截至9日，仍有49人被拘留，這些人的「法律狀態不明」，另有9人獲釋，3人曾短暫遭到拘留。

該組織指出：「這波新的鎮壓行動沒有發布司法命令，僅基於意見表達，包括在社群媒體留言、私下慶祝，或未重複官方宣傳內容。」

尼加拉瓜流亡媒體機密報(Confidencial)報導，在馬杜洛被抓捕後，穆麗優下令尼加拉瓜進入「警戒狀態」，包括對社區鄰里和社群媒體展開監控，隨後當局進行了這些逮捕行動。

另一家當地媒體新聞報(La Prensa)則指出，逮捕原因是民眾「發表支持」美國行動的貼文。