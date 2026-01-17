即時中心／徐子為報導



高雄橋頭地檢署昨（16）日指揮高雄市調處，赴《中天新聞台》主播「馬德」林宸佑位於台北的租屋處搜索，並依涉犯《國安法》等罪嫌將他帶回，法院稍早裁定收押禁見。而過往與林宸佑發生衝突的前立委賴品妤，不僅屢屢對相關即時新聞的臉書貼文按「哈」，今晚還在臉書粉專舉辦「迷你寫真抽獎」，看來她的心情是真的不錯。





橋檢表示，記者林男涉嫌提供數千元至數萬元不等之金額給現役軍人，再由現役軍人交付軍事相關資料給中國籍人士，經周韋志檢察官訊畢，聲請羈押林宸佑及現退役軍人5人，經橋頭地方法院裁定，全部羈押禁見。



回顧過往，2023年間，時任立委賴品妤受訪時與林宸佑發生肢體碰撞，她當場質疑林「為什麼要推我」，並於當晚在臉書發文，指控遭中天記者撞倒，賴品妤說，該名記者跳針詢問她已回答過的問題，她也都不厭其煩的逐一回答，然而在她受訪完離開時，記者在現場狂追，造成現場一片混亂推擠中她也因此摔倒。賴品妤在文末嚴正表示：「請問中天新聞，下一週我還要遇到什麼樣跟蹤騷擾、暴力行為？」。事後林宸佑提告妨害名譽，不過台北地檢署調查後認定，賴品妤係基於自身受訪經驗發表評論，未構成犯罪，最終作出不起訴處分。



儘管林宸佑今天被押的消息傳出後，賴品妤並未直接針對該案發表意見，不過據觀察，屢屢對相關即時新聞的臉書貼文按「哈」，今晚還在臉書粉專舉辦「迷你寫真抽獎」，看來算是她對於該案「間接表態」抒發心情。



賴品妤在臉書粉專表示，最初是源自自己在社群軟體大量上傳自攝的偶像藝人影音，但還是希望發一些貼文表達自己是帳號持有人的奇妙心情，而開始試著拍攝旅遊寫真上傳。沒想到這變成了社群帳號的個人風格，賴今天決定製作迷你寫真，並在社群抽出共30個名額贈送。



賴表示，以上寫真內容包含但不僅限於英國、泰國、葡萄牙、義大利等，公開及未公開寫真，另附上簽名小卡或拍立得。也預祝大家春節愉快，並附上開心表情符號。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／慶祝「昔日仇敵」中天主播林宸佑被押？賴品妤社群「開心辦抽獎」

