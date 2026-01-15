慶祝119消防節 蔣萬安市長主持金龍獎頒獎典禮

北市消防局15日舉辦金龍獎頒獎典禮。（圖／翻攝畫面）

北市消防局於1月15日下午2時，在中油國光會議廳舉行119消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮，由台北市長蔣萬安親自主持。

金龍獎象徵著台北市政府消防局最高榮譽獎項，為了表彰北市消防同仁的卓越貢獻，從3千多名消防、義消同仁中，遴選出30位在工作表現優異的同仁接受蔣市長表揚。今年特別增設「防災卓越獎」，為感謝T-CERT團隊與企業義消在災防領域上協助本市，成為災害初期自救互助、政府最可靠的民間力量。

台北市在 2025 年《遠見》與《天下》雜誌調查中，榮獲「公共安全與消防」六都第一。憑藉全面導入數位科技，臺北市於「火災死亡率」、「救護送醫反應時間」及「防災士培訓比率」三項指標均位居六都之冠，展現卓越的救災韌性。

台北市政府消防局以「科技」為核心，打造全方位救災體系。在派遣端，透過「AI 語音輔助平臺」即時辨識 OHCA與火災關鍵字，大幅縮短受理時效；救災現場則運用全國首創「智能強韌無線通訊系統」配合即時定位，確保調度精準。今年正式上線的「智慧災害應變雲端協作平臺」（T-SAGE），結合雲端與 AI技術實現「行動EOC」，突破地理限制達成隨時隨地高效協作。透過前端科技與後端決策的數位整合，消防局正以前瞻技術建構智慧救災網絡，全方位守護城市安全。

在緊急救護領域，持續引領全國：成立「到院前超音波小組」（TPOCUS）更精準進行生命徵象評估並啟用全國首創「AIoT智聯」救護車及「心電圖AI人工智慧平台」，即早通知、啟動醫院治療作業，提升急救存活率，成功實現院前與院內的無縫接軌。

台北市政府消防局持續打造永續韌性城市，積極活化社區自主防災能量。目前臺北市具有防災士資格的里長占比已達66%，位居全國之冠，顯見社區基層防護意識已高度成熟。

在推動企業自主防護方面，消防局成功輔導臺北大巨蛋、華碩等6家企業及3個商圈成立「企業義消」，將消防防禦觸角延伸至高風險場域，實踐「自己財產，自己保護」的理念。此外，市府亦積極培訓「臺灣民間自主緊急應變隊」（T-CERT），目前已成立22隊，成為災害初期自救互助、政府最堅實的民間支撐力量。透過里鄰、企業與民間應變隊的三方結合，臺北市已建構出公私協力的全方位安全網絡。

蔣萬安市長於大會中特別向去年協助推動消防市政有功的民間團體及善心人士表達深切謝忱。捐助單位包含財團法人台北市關渡宮、松山慈惠堂、松山慈祐宮、慈悟寺、南海普陀山慧濟寺、臺灣省城隍廟等47個民間團體，以及長期支持市政的台北市消防之友會與消防協會。

統計顯示，114年慈善團體與善心人士的愛心捐贈總額高達1億415萬餘元，涵蓋救護車、消防車、各類救災救護器材及訓練經費，為臺北市的救災量能提供實質助力。活動最後，蔣市長除了向全體消防同仁致上119消防節祝福，亦期許同仁持續堅守崗位，守護市民平安過年，並祝願所有義消夥伴與貴賓闔家平安。

