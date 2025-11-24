慶祝12強奪冠週年被酸民嗆「停留過去」 蔡其昌：教練球員欠你？

蔡其昌po文慶祝台灣隊12強奪冠週年，卻有網友跑來留言嗆聲。（翻攝蔡其昌臉書）

台灣隊在去年世界12強棒球賽展現驚人團隊精神，並在11月24日奪下隊史首座世界冠軍，讓許多台灣人都感到驕傲。中華職棒會長、立委蔡其昌昨（23）日po文，慶祝奪冠週年，並提到會在今（24）日穿上Taiwan的服飾。沒想到有網友跑來嗆聲「可以不要一直停留過去嗎？」蔡也親自回應，「打不好就再努力就好了，教練球員欠你的嗎？」

蔡其昌昨天於臉書po文，提到11日24日，「對全台灣的球迷來說，是一個非常重要的日子。」他除了慶祝台灣隊奪下世界12強冠軍週年，並透露會在24日身穿Taiwan的服飾，回到這令人感動與驕傲的一天。

該篇po文曝光後，有許多網友感動跑來留言，不過也有酸民嗆聲，「可以不要一直停留過去嗎？明年經典賽假設出師不利我看你怎麼繼續蹭」「做好立委該做的事，整天去蹭棒球幹嘛？」

針對酸民的留言，蔡其昌則分別親自回應，「打不好就再努力就好了，教練球員欠你的嗎？」「立委的工作我每天都在做，你要假裝看不見也沒辦法！」「真不好意思！本會期再度獲得立法院優秀立委獎」。

