慶祝2025國際移民日 表揚彰化縣45組模範新住民

▲彰化縣長王惠美表揚彰化縣45組模範新住民。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／彰化 報導】彰化縣政府今(14)日下午在彰化市延平公園辦理「慶祝2025國際移民日暨彰化縣模範新住民表揚活動」，縣長王惠美出席表揚各鄉鎮市公所、社團與網絡單位推派出線的19組新住民楷模、25組模範新住民家庭及1組友善新住民社區，並邀請受表揚人及其家庭成員參與楷模餐會，同時表揚今年度參加Women 38公益市集的24個民間團體。王縣長表示，今年總共募集到103萬4,244元，全數捐助彰化縣自閉症肯納家長協會，用於建造肯納秀水作業所，這是第5年創造出百萬收入並捐獻給第5個社團，感謝大家共同打造關愛無國界的幸福，譜敘出臺灣社會的多元包容精神。

▲現場大合照。（記者廖美雅翻攝）

王惠美指出，另外感謝參加今年度Women 38公益市集的24個民間團體，拋磚引玉並積極公益。無論是新住民或Women 38公益市集，大家發揮對這塊土地的關懷，讓家庭、文化、語言與生活在這片土地融合，每個角落都因此充滿溫暖的能量。她強調，縣府團隊將持續致力於保障新住民的各項權益，彰化縣設有新住民家庭服務中心及4區(彰化區、田中區、員林區、芳苑區)新住民服務據點協助新住民融入社會。同時積極推動新住民友善社區及友善商家等創新方案，目的就是希望新住民朋友們在彰化能夠「共好、共融」，成為不可或缺的一份子。

▲今年總共募集到103萬4,244元。（記者廖美雅翻攝）

社會處表示，今年度彰化縣新住民人口來到兩萬五千人，來自世界各地的新住民朋友們帶著各種文化、語言、生活經歷，齊聚在這塊土地，感謝新住民朋友在許多領域的付出。透過表揚模範新住民、文化市集、舞蹈表演、異國文化DIY創作、異國童玩體驗、政令集點闖關及摸彩抽獎等精彩節目。