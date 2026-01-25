慶祝42歲生日！看到蛋糕想到攀登101 高虹安：白白的是碳酸鎂粉嗎？

今（25）日是新竹市長高虹安42歲生日，下午她也在臉書發文分享慶生照片。她提到今日全台關注的大事，就是美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登101，她的生日願望很簡單，就是希望新竹市能像霍諾德攻頂、像千層蛋糕的層次一樣，步步高升，越來越好！

新竹市長高虹安慶祝42歲生日。（圖／高虹安臉書）

霍諾德在上午9點正式挑戰徒手攀登101，在歷時1小時31分後順利完成這項壯舉，成功登頂101。數千名民眾現場見證、百萬人透過Netflix直播觀看這場歷史性壯舉。

高虹安下午也在臉書發文，「看著生日蛋糕一直想到攀登101，白白的是碳酸鎂粉嗎？」

高虹安表示，看著這細膩的層次，忍不住聯想到今天上午全台灣都在屏息關注的大事：Alex Honnold成功攀爬登頂101 的壯舉！心臟快停，心醉神迷。

霍諾德徒手攀登台北101成功。（圖／中天新聞）

高虹安指出，同樣是「層層疊加」，Alex Honnold 爬的是挑戰極限的高度，而新竹市府團隊爬的是城市的進步。昨天5000消費金發放任務順利圓滿達成，就像這千層蛋糕一樣，是同仁們合力層層用心堆疊出的成果。

高虹安透露，過去一年，好多朋友把珍貴的生日願望送給我、送給新竹。今年自己的生日願望也很簡單，希望新竹市能像 Alex Honnold攻頂、像千層蛋糕的層次一樣，步步高升，越來越好！最後謝謝大家的祝福，開動囉！

新竹市長高虹安。（圖／新竹市政府）

該篇發文一出，不少網友紛紛在底下留言，「祝福市長生日快樂」、「虹安市長生日快樂、政務順遂、平安順心」、「真的是理科女，那名稱我過眼即忘」。

