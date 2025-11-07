慶祝RTS R賽道特仕版上市 光陽邀車主與台灣隊長陳傑憲相見歡

cnews124251107a15

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

KYMCO水冷街跑RTS R 165上市以來深受消費者喜愛，光陽今(7)日為感謝廣大車主的熱烈支持並慶祝「RTS R 賽道特仕版」上市，特邀獲「外野金手套」同時也是「Team RTS」隊長陳傑憲與RTS R車主齊聚高雄澄清湖棒球場，光陽集團新任總經理徐文元也親自出席向陳傑憲及所有車主致意，特別感謝大家肯定與支持，表示「光陽RTS R會用實力證明ㄧ切」。

徐文元表示，RTS R擁有極佳的加速性能與穩定操控性，讓騎士無論在過彎或直線加速時都能享有絕對信賴感，擁有強悍動力，省油也是它的優勢。對於外界關注的「RTS R 賽道特仕版」命名由來，曾擔任「光陽研發中心協理」親手打造光陽RTS系列的徐文元首度證實：「RTS R運動特仕版不只是推出新主題色，而是經過專業調校後的特仕版車款。」

在澄清湖棒球場與代言人合體亮相的兩款「RTS R 賽道特仕版」都在操控設定與動力表現上更貼近賽道需求，相信消費者多加試乘體驗，就會感受到不一樣的驚喜；徐文元透露光陽長期關注國內二輪賽事，正在積極規劃在國內大型賽事中引進RTS R專屬環節及開放一般消費者體驗，請有興趣的車迷持續關注光陽最新消息。

光陽「RTS R賽道特仕版」針對年輕族群喜好，推出霸氣搶眼「摩力紅」及低調帥氣的「紫爆銀」，代言人陳傑憲表示，平常比較喜歡低調的風格，不過RTS R給自己一種熱血沸騰的感覺，這次最喜歡的就是「摩力紅」，感覺它能展現我的活力與戰鬥精神。

光陽表示，RTS R 165以性能、設計與安全兼具的產品力，已成為光陽性能車代表作，未來品牌也將持續投入更多創新研發，推出更多令人期待的性能車款，為台灣機車市場注入新動能。為慶祝代言人陳傑憲獲外野金手套肯定並回應市場熱烈支持，宣布延長RTS R 165限時購車優惠。活動期間購車即享ECU 4年加倍保固、送購車金4,000元 (直扣)、分期24期零利率 (分期現金同價) 及加碼3,000元購車優惠或「車碰車安心」保障 (二擇一)；選擇加碼3,000元購車及分期購車也獨享「神盾」防護保障。

