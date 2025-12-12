慶祝TGA得獎！年度最佳遊戲《光與影：33 號遠征隊》推免費更新含全新劇情場景

《光與影：33號遠征隊》在TGA 2025拿下創紀錄的9項大獎。圖／翻攝自Steam

甫於2025年遊戲大獎（The Game Awards, TGA）橫掃年度最佳遊戲等9項大獎的法國遊戲工作室Sandfall Interactive，為感謝玩家支持並慶祝這歷史性的一刻，宣布即刻釋出《光與影：33 號遠征隊》重大內容更新。本次更新不僅開放全新探索區域「維索的草稿」、新增高難度「無盡塔」Boss戰，更加入了備受期待的拍照模式與多項遊戲體驗優化（QoL）。同時，遊戲已通過Steam Deck與ROG Ally認證，並擴增至支援19種語言，讓全球玩家能更順暢地體驗這款年度神作。

Sandfall Interactive團隊在TGA頒獎台上領取年度最佳遊戲獎盃時，同步宣布這項更新消息。除了擴充遊戲內容，本次更新也特別強調音樂與氛圍的營造。由榮獲最佳配樂獎的作曲家Lorien Testard所譜寫的全新曲目已加入遊戲中，完整的全新原聲帶也將於今日稍晚在各大串流平台上架，讓玩家在冒險之餘也能享受頂級的聽覺饗宴。

針對尋求挑戰的資深玩家，本次更新在「無盡塔」中新增了多場高難度頭目戰。這些敵人是主線故事中經典頭目的強化變體，設計上更具威脅性，考驗玩家的戰術配置。此外，全新開放的可遊玩場景「維索的草稿」位於世界地圖上的「盧明」區域旁，玩家需從第三章開始並運用角色艾斯奎（Asquill）的潛水能力方可抵達，該區域充滿了嶄新的敵人遭遇戰與未知驚喜。

為了讓玩家能記錄冒險中的動人時刻，官方正式推出了功能強大的「拍照模式」，玩家可隨時從暫停選單進入，自由調整設定捕捉戰鬥或劇情瞬間。在系統優化方面，新增了「靈光配置」功能，允許儲存多達50組戰鬥策略方案；HUD介面現在支援80%至120%的縮放調整，並加入了AMD FSR4技術支援，大幅提升畫面清晰度與流暢感。

在平台優化與錯誤修正部分，本作現已正式通過掌上型PC認證，針對Steam Deck與ROG Ally進行了全面調校，包括修正過度曝光、霧效問題及文字可讀性提升。同時，開發團隊也修復了PC Game Pass版本無法存取Intel XeSS設定、Windows變音符號輸入阻擋，以及特定裝備如「盾杖」暴擊機率計算錯誤等Bug，確保玩家擁有最穩定的遊戲體驗。



