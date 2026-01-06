慶福基金會捐保暖氈助弱勢禦寒 熱心公益的善門將擴及更多對象

▲財團法人慶福社會福利慈善事業基金會6日捐贈8200件保暖氈給苗栗縣政府，縣府旋即納入實物銀行及年節關懷體系，即起由社工和村里長精準發送到獨居老人及弱勢家庭手中，協助這些族群保暖禦寒。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】財團法人慶福社會福利慈善事業基金會6日捐贈8200件保暖氈給苗栗縣政府，縣府旋即納入實物銀行及年節關懷體系，即起由社工和村里長精準發送到獨居老人及弱勢家庭手中，協助這些族群保暖禦寒。縣長鍾東錦頒狀感謝基金會寒冬送暖，更樂見將關懷對象從低收入戶逐步擴及中低收入戶和慈善機構，帶給弱勢冬暖夏涼又溫飽的幸福感。

保暖氈捐贈及啟動儀式今日上午在縣長會客室舉行，基金會有董事長蘇慶福伉儷、執行長吳坤德及企業代表彭錦淼、林睿紳、總工會理事長麥志宏出席，縣府則由縣長鍾東錦與社會處長張國棟，陪同長輩代表受贈。鍾東錦頒狀感謝蘇慶福多年來好善樂施，關懷縣內弱勢族群，現場還與長輩感受毛氈的質感和保暖效果，老人家不忘豎起拇指讚許鍾東錦政績受青睞，並預祝他高票連任。

廣告 廣告

慶福 6 年前開始與縣府攜手合作，長期捐助各項民生與季節性物資，包含冬季的保暖衣物和毛氈、夏季的涼感機能衣和涼感袖套，提供縣內邊緣戶、獨居老人、身心障礙者、脆弱家庭及緊急庇護中心等對象，中元節期間另發放白米溫飽弱勢，為社福挹注一股強大能量。

基金會董事長蘇慶福表示，與縣長鍾東錦已從一見如故到現在的深厚情誼，對於有情有義的縣長，在強化社會福利方面肯定要情義相挺，扶貧濟弱對象除低收和中低收入戶之外，亦將擴及喜憨兒和養老、育幼、教養等慈善機構，偏遠小校則全面發放以免傷及弱勢孩子自尊心。

蘇慶福說，近10年來捐贈各縣市社福物資已逾3億元，本身是從事布料生產，向來與多家知名品牌有密切合作，捐贈出來的物資絕對是高品質、低成本。儘管基金會創始是借貸3000萬成立，但企業營運狀況頗佳，為迎接公司50周年慶到來，他決定將盈餘留下應分配給員工的獎金之外，其餘百分之百挹注到社會公益，照顧鳏、寡、孤、獨等弱勢族群，做到「行善不落人後、大愛無疆」。

縣長鍾東錦表示，多年前在議長任內與蘇慶福結識、結緣，也開啟了捐贈物資扶貧濟弱的善門，於夏、冬之際分別捐贈涼感機能衣、涼感袖套與保暖衣和毛氈，每年中元節再加碼發送白米，愛心滿滿；蘇慶福也體恤警察和消防人員寒冬執勤的辛勞，捐贈保暖衣禦寒，是位熱心公益的好大哥，獲全國好人好事表揚的確實至名歸。鍾東錦並取得蘇慶福承諾，明年加碼提供涼爽袖套給18鄉鎮市公所清潔隊員，讓他們工作時更舒適。

鍾東錦感謝基金會捐贈這批柔軟保暖的毛氈，提供弱勢族群抗寒保暖，以實際行動拋磚引玉，填補官方力有未逮的地方，同時感謝鄉鎮市公所配合，調配人力以最快速速將物資送到有需求者的手上，讓物資及時發揮最大效益，他並希望受贈者心存感激、愛物惜福。