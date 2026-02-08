慶福基金會捐330條毛毯 竹縣社工農曆年前送暖弱勢

慶福基金會捐三百三十條毛毯，竹縣社工農曆年前送暖予弱勢。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

寒流一波波襲台，為確保縣內弱勢民眾度過寒冬，新竹縣政府今年獲「財團法人慶福社會福利慈善事業基金會」熱心捐贈的三百卅條厚實毛毯，由社會處社工人員趕在農曆春節前夕，陸續將物資親送到獨居長者、街友及弱勢家庭手中，讓弱勢鄉親過個溫暖又溫馨的春節。

縣長楊文科表示，每逢低溫特報，弱勢族群的防寒需求便顯得尤為重要。十分感謝慶福基金會長期致力於公益，得知地方需求後，慷慨解囊捐贈毛毯，展現社會責任與大愛。這批毛毯品質精良、保暖性佳，對許多生活清苦、禦寒設備不足的家庭來說，無疑是最及時的幫助。

社會處表示，為了讓捐贈者的愛心落實到最需要的角落，本次三百三十條毛毯分配由第一線社工統籌，針對轄內的獨居老人、露宿街友以及急難弱勢家庭進行發放。社工在走訪過程中，除了親手遞上毛毯，也同步關懷家戶的健康狀況與生活需求，提醒長輩們加強保暖、注意居家用電安全。

楊文科強調，政府資源有限，民間力量無窮，透過基金會的愛心串連，讓新竹縣的社會安全網更加溫馨穩固。未來縣府也將持續連結民間資源，強化對弱勢群體的照顧，並期盼此舉能收拋磚引玉之效，號召更多企業與善心人士投入公益。