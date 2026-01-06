慶福基金會捐8200件保暖氈 助苗栗弱勢禦寒
▲慶福基金會捐保暖氈八千二百件助苗栗弱勢禦寒 熱心公益的善門將擴及更多對象。（記者江乾松攝）
財團法人慶福社會福利慈善事業基金會六日捐贈八千二百件保暖氈給苗栗縣政府，縣府旋即納入實物銀行及年節關懷體系，即起由社工和村里長精準發送到獨居老人及弱勢家庭手中，協助這些族群保暖禦寒。縣長鍾東錦頒狀感謝基金會寒冬送暖，更樂見將關懷對象從低收入戶逐步擴及中低收入戶和慈善機構，帶給弱勢冬暖夏涼又溫飽的幸福感。
保暖氈捐贈及啟動儀式昨日上午在縣長會客室舉行，基金會有董事長蘇慶福伉儷、執行長吳坤德及企業代表彭錦淼、林睿紳、總工會理事長麥志宏出席，縣府則由縣長鍾東錦與社會處長張國棟，陪同長輩代表受贈。鍾東錦縣長頒狀感謝蘇慶福多年來好善樂施，關懷縣內弱勢族群，現場還與長輩感受毛氈的質感和保暖效果，老人家不忘豎起拇指讚許鍾東錦政績受青睞，並預祝他高票連任。
慶福六年前開始與縣府攜手合作，長期捐助各項民生與季節性物資，包含冬季的保暖衣物和毛氈、夏季的涼感機能衣和涼感袖套，提供縣內邊緣戶、獨居老人、身心障礙者、脆弱家庭及緊急庇護中心等對象，中元節期間另發放白米溫飽弱勢，為社福挹注一股強大能量。基金會董事長蘇慶福表示，與縣長鍾東錦已從一見如故到現在的深厚情誼，對於有情有義的縣長，在強化社會福利方面肯定要情義相挺，扶貧濟弱對象除低收和中低收入戶之外，亦將擴及喜憨兒和養老、育幼、教養等慈善機構，偏遠小校則全面發放以免傷及弱勢孩子自尊心。蘇慶福說，近十年來捐贈各縣市社福物資已逾三億元，本身是從事布料生產，向來與多家知名品牌有密切合作，捐贈出來的物資絕對是高品質、低成本。儘管基金會創始是借貸三千萬元成立，但企業營運狀況頗佳，為迎接公司五十周年慶到來，他決定將盈餘留下應分配給員工的獎金之外，其餘百分之百挹注到社會公益，照顧鰥、寡、孤、獨等弱勢族群，做到「行善不落人後、大愛無疆」。
縣長鍾東錦表示，多年前在議長任內與蘇慶福結識、結緣，也開啟了捐贈物資扶貧濟弱的善門，於夏、冬之際分別捐贈涼感機能衣、涼感袖套與保暖衣和毛氈，每年中元節再加碼發送白米，愛心滿滿；蘇慶福也體恤警察和消防人員寒冬執勤的辛勞，捐贈保暖衣禦寒，是位熱心公益的好大哥，獲全國好人好事表揚的確實至名歸。鍾東錦並取得蘇慶福承諾，明年加碼提供涼爽袖套給18鄉鎮市公所清潔隊員，讓他們工作時更舒適。鍾東錦縣長感謝基金會捐贈這批柔軟保暖的毛氈，提供弱勢族群抗寒保暖，以實際行動拋磚引玉，填補官方力有未逮的地方，同時感謝鄉鎮市公所配合，調配人力以最快速速將物資送到有需求者的手上，讓物資及時發揮最大效益，他並希望受贈者心存感激、愛物惜福。
