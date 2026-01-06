慶福基金會贈苗縣8200件保暖氈 納入實物銀行助弱勢禦寒

財團法人慶福社會福利慈善事業基金會六日捐贈八千二百件保暖氈給苗栗縣政府。

（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

財團法人慶福社會福利慈善事業基金會六日捐贈八千二百件保暖氈給苗栗縣政府，縣府旋即納入實物銀行及年節關懷體系，即起由社工和村里長精準發送到獨居老人及弱勢家庭手中，協助這些族群保暖禦寒。

保暖氈捐贈及啟動儀式六日上午在縣長會客室舉行，縣長鍾東錦與社會處長張國棟，陪同長輩代表受贈，鍾東錦頒狀感謝蘇慶福多年來好善樂施，關懷縣內弱勢族群，現場還與長輩感受毛氈的質感和保暖效果。

慶福六年前開始與縣府攜手合作，長期捐助各項民生與季節性物資，包含冬季的保暖衣物和毛氈、夏季的涼感機能衣和涼感袖套，提供縣內邊緣戶、獨居老人、身心障礙者、脆弱家庭及緊急庇護中心等對象，中元節期間另發放白米溫飽弱勢，為社福挹注一股強大能量。

縣長鍾東錦表示，蘇慶福也體恤警察和消防人員寒冬執勤的辛勞，捐贈保暖衣禦寒，是位熱心公益的好大哥，獲全國好人好事表揚的確實至名歸。鍾東錦並取得蘇慶福承諾，明年加碼提供涼爽袖套給十八鄉鎮市公所清潔隊員，讓他們工作時更舒適。

鍾東錦感謝基金會捐贈這批柔軟保暖的毛氈，提供弱勢族群抗寒保暖，以實際行動拋磚引玉，填補官方力有未逮的地方，同時感謝鄉鎮市公所配合，調配人力以最快速速將物資送到有需求者的手上，讓物資及時發揮最大效益，他並希望受贈者心存感激、愛物惜福。