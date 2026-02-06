慶福基金會送暖弱勢 捐贈330條毛毯過寒冬

社工親送毛毯助弱勢度寒冬。





寒流一波波襲台，為確保縣內弱勢民眾度過寒冬，新竹縣政府今年獲「財團法人慶福社會福利慈善事業基金會」熱心捐贈的330條厚實毛毯，由社會處社工人員趕在農曆新年前夕，陸續將物資親送到獨居長者、街友及弱勢家庭手中，讓弱勢鄉親過個溫暖又溫馨的春節。

社會處說明，為了讓捐贈者的愛心落實到最需要的角落，本次330條毛毯分配由第一線社工統籌，針對轄內的獨居老人、露宿街友以及急難弱勢家庭進行發放。社工在走訪過程中，除了親手遞上毛毯，也同步關懷家戶的健康狀況與生活需求，提醒長輩們加強保暖、注意居家用電安全。



