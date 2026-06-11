慶端午包肉粽 華山礁溪天使站18週年感恩會 場面溫馨

▲華山礁溪天使站18週年感恩茶會 大合影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】為感謝地方企業、善士及義工長期支持，華山基金會礁溪愛心天使站特於6月日11日上午在德陽社區發展協會舉辦「礁溪站18週年感恩茶會」，邀請社區長輩、獨居長者及各界愛心夥伴齊聚同歡。礁溪站自民國97年成立至今，已深耕在地18年，累計服務312位三失（失能、失智、失依）長者，持續提供免費到宅關懷訪視、陪同就醫、年節關懷及物資協助等服務。本次活動特別結合端午節應景的懷舊包粽體驗，透過長輩熟悉的傳統文化活動凝聚社區情感，喚起珍貴回憶，也期盼號召更多民眾投入關懷弱勢長輩的行列，讓愛與陪伴持續在地方發芽。

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▲舉辦慶生會邀生日壽星切蛋糕慶祝。

今天將以充滿懷舊氛圍的端午歌曲揭開序幕，搭配長者伸展與健康拍打活動暖身，炒熱現場氣氛；另邀請礁溪分局員警到場進行防詐騙宣導，協助提升長輩識詐、防詐能力。隨後由社區長者與獨居長輩攜手參與「包粽懷舊活動」，在粽葉飄香中分享童年回憶與生活故事，提前感受端午佳節的溫馨團圓。透過包粽過程中的手部精細操作與記憶喚醒，不僅有助於促進長者身心活化，更展現鄰里互助與世代交流的美好力量。自2025年起，星展銀行（DBS）及星展基金會（DBS Foundation）攜手華山基金會推動「長者心理健康支持計畫」，持續鼓勵長輩走出孤單、融入社會。值此端午佳節與礁溪站服務18週年之際，華山基金會誠摯邀請社會大眾共同加入愛老人行列，攜手守護弱勢長輩，讓關懷與陪伴綿延不息。

▲現場迎端午阿公阿嬤包肉粽溫馨場面。

華山基金會目前在台澎金馬成立約403個愛心天使站，服務近3萬名長輩，秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，免費提供在地三失（失依、失能、失智）老人到宅服務，包含關懷訪視、原床泡澡、陪醫、護甲、年節關懷等服務。期許以「在地人服務在地人」精神，一同位長輩打造第二個家。邀請您一起加入愛老人行列，有錢出錢有力出力，支持認助計劃及參與愛老人義工行列。期盼社會各界響應支持「送愛到家」常年服務經費，認助一位長輩每月1,250元、一年15,000元投入守護孤老行列。愛心專線：(03)987-5545 鄭小姐，劃撥帳號：50038872戶名：華山基金會。(照片記者林明益翻攝)