慶端午護弱勢 左鎮噶瑪噶居寺發放50萬福田金

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端午關懷聚餐，左鎮噶瑪噶居寺創辦人洛本天津仁波切到場傳遞祝福。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕左鎮噶瑪噶居寺等慈善團體舉辦今日於北區辦理「粽香有愛－端午關懷聚餐」活動，邀六大社福團體成員241人免費用餐，發放每人2千元福田金，共約50萬元，左鎮噶瑪噶居寺創辦人洛本天津仁波切到場傳遞祝福。

左鎮噶瑪噶居寺攜手台灣噶瑪噶居協進會、財團法人台南市私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會，今天循例於端午節前舉辦關懷弱勢活動，洛本天津仁波切提到，最早是從照顧街友做起，喚起社會重視後將重心移到更需要幫助的對象，近十年陸續邀請各障別弱勢社福團體加入，藉由豐盛熱食與福田金為弱勢朋友帶來溫暖與希望，暫時放下生活中的苦難。

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洛本天津仁波切表示，近年天災頻繁，國際情勢也不平靜，消費物價上漲，加上企業裁員、減薪等，直接影響底層經濟，工作不好找，貧富差距越來越大，弱勢者處境更弱勢，令人憂心；端午關懷聚餐不僅是提供一頓餐食，更重要的是給予一份希望，讓參與成員知道，即是在最困頓時仍不孤單，社會上仍有人重視與關心，不應自怨自艾，應懷抱希望勇敢前進。

洛本天津仁波切也感謝各金剛昆仲在此端午粽飄香、菖蒲飄揚季節仍不忘世間苦命人，愛心相助此次餐敘，將對端午節粽投餵魚族的善念化為敬奉一餐甘露的慈悲，也期許眾人能以慈悲看待世人，不吝對弱勢伸出援手，為世界投注更多善念。

端午關懷聚餐，左鎮噶瑪噶居寺創辦人洛本天津仁波切到場傳遞祝福。(記者王姝琇攝)

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