慶結婚18周年…蔡少芬留言戲稱「互忍」 合照洩濃濃愛意

蔡少芬(右)和張晉慶祝結婚18周年紀年日。(取材自微博)

港星蔡少芬近日在社交平台分享了一組與老公張晉慶祝結婚18周年紀念日的恩愛合照，還幽默寫下「今日是我們兩公婆互相忍了對方18年」，言語里滿是甜蜜，引發全網對兩人愛情長跑的討論，張晉隨後以「愛是恒久忍耐」回應，將「互忍」變成高甜互動。

從兩人合照可見，張晉親吻蔡少芬臉頰，甜到出汁，另一張則是被網友形容「眼神始終黏在老婆身上」。雖然是在餐廳隨手一拍，但不少網友稱讚，「硬是拍出來大片的感覺」、「年過半百的夫妻倆依舊帥的帥，美的美」、「戀愛一談十八年」。

兩人的戀愛史也再度被網友起底。

據悉，張晉曾三度表白才打動蔡少芬，期間，她曾主動提分手試探對方態度，結果被張晉默默整理行李送行的舉動感動落淚，認定其「可託付終身」。

此外，張晉未成名時遭輿論嘲諷「軟飯男」，獲蔡少芬公開表態，「全世界看不起你，我也愛你」；張晉獲金像獎時致謝「我一輩子的幸福靠她」，更成為經典愛情宣言，感動不少人。

