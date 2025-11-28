慶聖誕也愛地球 凱基金董座：用永續行動迎接歲末 與社區創造連結力

凱基金控董事長王銘陽率領一級主管參與耶誕點燈儀式。

你能想像嗎？一顆聖誕樹可以連結一個社區。就在今（28）晚6點，位於敦化北路凱基總部點出了全台最高的聖誕樹，這不僅只是點燈，而是一份與社區、合作伙伴、員工們共好的宣示，且讓永續聖誕的行動將希望延續。

凱基金控今年以更具永續理念的方式迎接歲末，於今（28）日下午6點在總部廣場舉辦一年一度的聖誕點燈晚會，今年主題為「相映成光、共築成林」，象徵企業、城市、土地之間彼此連結，相互支持的力量。

凱基金控王銘陽直指，感恩一切發生永續行動的伙伴。

6點不到，來自四面八方的社區鄰里與貴賓相聚一場，為了是看見全台最高聖誕樹的點燈儀式。凱基金控董事長王銘陽一上場即言，「昨天是感恩節，今天我們用感恩的心來謝謝我們的社區鄰里、伙伴與員工。」

他指出，當初總部這塊地就是站在與土地共好，一份連結而興建的，保留了四顆老榕樹，僅建造四分之一的土地。這象徵與社區共好永續，凱基更能善盡永續金融責任。

一顆聖誕樹一份祝福，與社區共好，也是一份祝願。

22公尺高的聖誕樹搭配聖誕彩球與雪花造型霓虹燈片，形成森林意象，傳遞希望與祝福。特別的是，今年的聖誕樹主題源自於凱基金控總部大樓周邊具有60年歷史的老榕樹，這些老榕樹不只是地景，更是台北人共同的生活記憶，也代表土地韌性與生命力延續。

這與凱基總部大樓規劃之初的理念不謀而合。希望讓建築物與週邊環境和諧共處，包括採用綠建材、導入節能系統，都反映出凱基金控以永續為本的企業精神。今年的聖誕樹也延續同樣環保思維，使用可重複利用的骨架結構，並搭配智能燈控系統，可監測用電、降低能源消耗，以科技方式實踐節能。

