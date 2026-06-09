慶警察節 桃園高雄表揚績優人員

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桃市一一五警察節表揚警政楷模及協勤民力，強化警政能量守護桃園治安。（新聞處提供）

記者陳華興∕綜合報導

六月十五日為警察節，桃園、高雄市九日分別提前舉行慶祝活動。桃園市長張善政肯定第一線警察同仁與民力夥伴的辛勞付出，代表全體市民致上最誠摯的感謝；承諾市府將持續扮演警察同仁及民力最堅實的後盾，共同提升桃園治安水準與居住品質。

桃園市警局表示，慶祝大會共表揚四十八位警政楷模、六位資深績優警察獎章代表，以及十九位績優協勤民力。張善政指出，警察同仁日常執行各項勤務、維護社會秩序，工作繁重，市府推動警政基礎建設與執勤環境改善，多處派出所已陸續完成重建或動工改建，警犬隊辦公廳舍亦於一日正式動工；此外，市府持續汰換並添購警用汽機車，期望藉由更完善的空間設施與執勤裝備，提升同仁執勤效率，全面強化打擊犯罪能量。

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張善政市長與全國模範警察刑事警察大隊偵查員吳婕寧（左一）合影。（新聞處提供）

高雄市警察節慶祝活動，由市長陳其邁頒獎表揚三名警察模範母親、八名模範警察、兩名資深績優警察及四名偵破特殊重大刑案優秀員警；並感謝警察同仁堅守崗位、戮力維護治安與交通秩序，為守護市民生命財產安全所付出的努力與貢獻。