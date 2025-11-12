慶豐富第三季EPS創近5年同期新高

財經中心/綜合報導

居家生活用品的全方位供應商慶豐富實業(9935)第三季合併營收達13.11億元，季增11.06％、年減16.19％，受惠窗簾事業營運結構持續精進，加上新台幣兌美元貶值產生業外收益等挹注，第三季稅後淨利1.27億元、每股稅後盈餘(EPS)達0.71元，不僅較上季營運虧轉盈，更分別較去年同期年增12.93％、9.23％，並創近5年同期新高成績。累計2025年前三季合併營收達36.8億元、稅後淨利1.80億元，每股稅後盈餘(EPS)1.01元。

慶豐富第三季營運創高，主要受惠窗簾事業在全渠道通路客戶佈局、優化業務銷售組合等綜效，以第三季業務銷售結構來看，窗簾、家紡事業營收比重分別為87％、13％，相較去年同期營收比重為75％、25％，隨著窗簾事業營運動能放大，挹注整體營運良好表現。其次，在窗簾事業方面，受惠於線上電商平台與專業市場通路滲透率持續拉升，帶動整體窗簾訂單出貨動能暢旺，同步挹注2025年第三季整體毛利率達26％、營業淨利率11％，皆較上季及去年同期展現良好精進效益。

慶豐富2025年10月合併營收達3.83億元，月減9.43％、年減26.77％；累計2025年1至10月合併營收達40.63億元，年減9.58％。慶豐富指出，雖然下半年為家紡事業傳統出貨旺季，惟受主要客戶調整庫存與關稅政策變動影響，今年以來家紡產品下單拉貨力道相對保守，但在窗簾事業穩健成長態勢下，有效抵銷家紡事業的波動，挹注整體營運隨著多元布局成果逐漸顯現良好動能。

展望2025年第四季，慶豐富仍精進高附加價值窗簾產品線拓展及供應鏈效率提升，為因應美國市場客戶供貨需求，慶豐富規劃於年底前完成擴增美國亞特蘭大據點產能，藉此提升美東與美南地區出貨效率，確保供貨即時性與服務品質。同時，慶豐富持續推進窗簾產品升級策略，將智能與電動化技術導入新一代產品開發，結合使用者便利性與節能環保設計理念，打造差異化競爭優勢，並持續深化數據化管理，結合消費者行為分析與在地市場需求，提供客戶即時化的產品建議與精準行銷方案，提升整體服務附加價值，有望增添未來營運成長動能。