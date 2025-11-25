慶豐富聯貸案18.25億元 獲銀行團超額力挺

▲慶豐富18.25億聯貸案完成簽約，圖右二為王道銀行資深副總蕭仲程、圖右三為慶豐富董事長許閔琁、圖左三為永豐銀行副總翁竟翔。（圖／慶豐富提供）

[NOWnews今日新聞] 居家生活用品供應商慶豐富今（25）日與5家銀行完成新台幣18.25億元五年期聯合授信案，分別為永豐、王道、安泰、將來及中華票券籌組完成且超額認購；資金除用於償還既有金融債務、充實營運資金外，也將提升研發實力、加速材質創新與產品升級。

今日簽約儀式由永豐銀行副總翁竟翔、王道銀行資深副總蕭仲程與慶豐富董事長許閔琁共同簽署；聯貸案超額認購，顯見銀行團對經營團隊的肯定，及對其未來發展深具信心。

聯貸資金有四大用途，第一是提升研發實力，加速材質創新與產品升級；第二，導入智慧製造與自動化設備，提升生產效率與品質一致性；第三，優化海外產能及市場成熟度，使全球供應鏈更彈性、交期更具競爭力；第四，以 ESG 為核心精神，推動節能減碳、永續治理與企業社會責任，打造下一個十年的成長基礎。

永豐銀行表示，將持續透過金融支持，並減輕美國關稅政策所帶來的衝擊，也呼應政府提出的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，協助傳統產業面對外在貿易衝擊，與產業共同強化供應鏈韌性。

慶豐富主要產品涵蓋塑膠類百葉窗、紡織類窗簾、衛浴用品、餐飾及寢具等家飾製造與買賣，穩居北美前三大安全窗簾領導供應商地位；以近三年來看，窗簾事業成功打開線上電商通路及專業市場等相關客戶成效打開，挹注成長動能；同時在永續發展上，慶豐富野量產回收材質窗簾，其「rPET 無繩遮光百葉簾」並計畫將環保材質使用比例由40％提升至60％。

為因應全渠道通路客戶需求，慶豐富三大方向深化布局，第一，拓展多元銷售通路，規劃年底前完成擴增美國亞特蘭大據點產能，提升美東與美南出貨效率，滿足線上電商通路供貨即時性。第二，升級窗簾製品家居用品，將智能與電動化技術導入新一代產品開發；第三，調整產能與市場版圖，從北美延伸至更多國際市場，打造具韌性、可持續成長的營運模式，以期今年下半年整體營運有望優於上半年。

