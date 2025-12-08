慶賀成為全台最大鎮 2026左岸竹東櫻花馬拉松今天造勢號召起跑

新竹路跑界頗有名氣的日本籍YouTuber「 TOMO桑」(右)今天跟新竹縣長楊文科(左)一起替左岸竹東首場櫻花馬拉松高調宣傳。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東鎮竄升成為全台最大鎮，民進黨新竹縣議員楊昌德搭檔竹東鎮火車站形象商圈發展協會決定舉辦「2026左岸竹東櫻花馬拉松」慶賀，今天跟縣長楊文科一起造勢，就連新竹路跑界頗有名氣的日本籍YouTuber「 TOMO桑」、竹東「動就對」跑團也到場幫忙高調。

楊昌德說，竹東頭前溪河濱公園每年春季櫻花盛開，本來就是很多鄉親運動、跑者練跑的熱門地點，他和竹東鎮火車站形象商圈發展協會決定，將於明年3月1日在此舉辦「2026左岸竹東櫻花馬拉松」路跑活動，賽事分42K全馬組、21K半馬組、10K挑戰組、4K櫻花休閒組，跑友們來此除了自我挑戰、還可帶家人來看左岸竹東的春日櫻花美景。

楊文科也說，新竹縣民熱愛運動，路跑活動在多個鄉鎮已經舉辦有年。因應竹東成為全台最大鎮，縣府也在竹東火車站周邊投資，包含一旁的「Wah！幾散竹東」，提供原民展售空間，也期待在當地形象商圈發展協會推動下，竹東商圈可以更發展活絡。

新竹縣竹東鎮火車站形象商圈發展協會理事長楊庭珊說，2026左岸竹東櫻花馬拉松報名首月就有1500人報名，已經完成8成的名額門檻，這除跟報名費便宜、新竹縣民有8折以及永續組的優惠有關，竹東10大伴手禮之一的阿金姊果醬、i99咖啡加濕器的贈禮也是吸引人的所在。

竹東火車站周邊在地業者都認養了特色補給站，前一晚還安排有免費的選手之夜表演節目跟選手市集，鼓勵選手可以提前入住到竹東，好好感受竹東豐富的城市人文風貌。

慶祝竹東成為全國最大鎮，左岸竹東櫻花馬拉松路跑即將上路，新竹縣各界今天一起造勢。(記者黃美珠攝)

民進黨新竹縣議員楊昌德說，左岸竹東的櫻花美景，明年3月大家改用跑步的一起來欣賞。(記者黃美珠攝)

