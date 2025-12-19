慶通汽車台南廠升級啟用 攜手米其林打造專業輪胎保修合作據點

慶通汽車輪胎保修中心計畫啟動，未來將逐步強化升級，提供輪胎與快速保修整合服務。圖：慶通汽車提供

慶通汽車宣布，台南服務廠已於12月完成全面升級，並正式與法國輪胎品牌－米其林合作，成立｢慶通汽車米其林輪胎保修中心｣。象徵米其林輪胎對慶通汽車專業服務的肯定，也意味著南部車主將能在更標準化、更透明、連鎖等級的環境中完成輪胎與快速保修服務。

慶通汽車總經理洪舜彥於台南輪胎保修中心啟用活動中致詞，說明未來服務升級布局方向。圖：慶通汽車提供

南部向來是台灣汽車使用密度最高的區域之一，包含台南、高雄與屏東在內的南區自用小客車量占全台約三分之一。由於地區幅員廣大、跨縣市通勤比例高，車主平均行駛里程也普遍較高，輪胎更換頻率自然隨之增加。南部因通勤距離較長、跨縣市使用情形普遍，車主對維修效率與作業透明度的重視度相對更高。慶通汽車台南廠升級後，結合慶通汽車既有的專業能力與區域服務需求，與米其林合作打造專業輪胎保修中心，提供更標準化、透明且便利的服務體驗。

慶通汽車團隊明展示整合輪胎、保養與快速保修的一站式服務模式。圖：慶通汽車提供

慶通汽車表示，此次整合既有保養歐系車維修專長與輪胎底盤專業，也讓品牌能以更一致的服務標準服務南部車主。米其林通路模式強調專業流程、透明維修與標準化體驗，讓車主在各據點都能獲得同樣高品質的輪胎底盤改裝、優化與快速保修服務。

此次升級導入義大利原裝的CORGHI Master Jolly免撬棒、無接觸鋁圈拆胎機，能避免刮傷輪圈並支援大型胎款拆裝；引進美國HUNTER Elite鷹式3D四眼四輪定位儀，為全球車廠共同採用的高精度校準設備，能針對不同車型進行快速準確定位；並增設HUNTER RFE9700旗艦型輪圈真圓側拉平衡機，具備紅外線掃描鋼圈變形量、氣動鎖頭、自動貼鉛定位與滾輪負載模擬功能，有效排除輪胎高速抖動問題。慶通強調，除導入這些頂規設備外，提升技術面部分，技師更完整接受設備商嚴謹且完整的教育訓練，增加底盤、輪胎定位及維修技術力，確保提供精準、高效率的專業服務。

為提升進廠便利性，台南輪胎保修中心亦新增充電樁，讓各品牌EV純電車車輛在輪胎作業或保養期間即可同步補電。對於跨縣市通勤者、長距離用車族與家庭用車而言，能在保養流程中順便補電，不僅減少額外前往充電站的時間，也讓用車行程更具彈性。這項便利性服務已成為許多南部電動車車主的加分考量之一。

除了硬體設備與技術升級，慶通汽車也進行軟體面的調整，包括全新的接待空間、透明化施工流程與更直覺的服務動線。新的環境更明亮、等候區更舒適，維修透明度提升，讓車主能更安心掌握愛車狀態。輪胎更換、定位與保養的動線更順暢，也更符合南部車主重視效率與便利的特性。

慶通汽車同時具備「全台10家歐系專業直營保修廠」的服務優勢，車主若在台南更換輪胎或進行底盤檢查，之後前往中部或北部仍能在慶通旗下任一據點獲得後續巡檢、胎壓檢查或定位服務。這種跨區域、一致性的體驗，是慶通汽車服務網絡與米其林輪胎合作後的重要價值。慶通汽車表示，此次合作以南部為起點，未來將依市場需求，與米其林共同評估是否在其他地區推廣同樣的服務規格，提供更多車主一致且便利的體驗。

為慶祝「慶通汽車米其林輪胎保修中心」正式啟用，慶通汽車推出期間限定的開幕優惠活動，自2025年12月10日至2026年2月28日止。活動期間，凡指定更換四條 PRIMACY 5 (205/55/R16) 或 PILOT SPORT EV (255/45/R19) 輪胎，可享92折優惠；更換其他規格米其林輪胎四條，則享95折優惠。此外，所有換購四條米其林輪胎的車主，皆可免費獲贈四輪 3D 精密定位，並享有一年內兩次調胎、一年內免費補胎、氣嘴更新及一年輪胎保固等加值服務；車主亦能以9折的專屬優惠價加購胎內式胎壓偵測器(含安裝工資)，活動詳情依現場公告為準。慶通汽車建議車主提前預約，以確保服務流程順暢、有效安排作業時間。

