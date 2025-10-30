慶通汽車引進法國IGOL機油搶攻高性能市場 以TSS聯賽實績驗證實力

長期深耕台灣汽車保修與零配件市場的慶通汽車，自2022年起成為法國IGOL機油在台灣的獨家代理，並成功將其產品布局從市場拓展至賽道。IGOL憑藉逾 75年的研發經驗，始終秉持「品質、創新與緊密的客戶合作關係」的核心精神。在這樣的品牌定位下，慶通汽車與高雄知名二輪店家歐霸實業合作成立「IGOL O.B. Racing車隊」，於2025年首度參加TSS台灣超級摩托車聯賽 即奪得250級別年度總冠軍。這項成績不僅為IGOL機油在台灣賽道寫下新頁，也再次證明其以「法國工藝」為基礎的產品實力。

廣告 廣告

面對台灣機車市場整體銷量挑戰，這份勝利為二輪潤滑油市場注入新的動能。慶通汽車表示，希望透過賽事檢驗與技術實證，讓產品的性能與穩定性獲得更直接的肯定，讓更多熱愛二輪運動的車主使用得更安心。此次賽事成果，也讓 IGOL機油在激烈競爭的賽道中，進一步鞏固其專業品牌形象。

IGOL車隊代表蔡明修選手於250改裝組級別一路領先，穩定發揮為車隊及個人贏得最終站積分。圖：慶通汽車提供

IGOL創立於1949年，以獨特的「法國工藝（French Know-how）」與持續創新的研發精神為品牌核心。身為一家獨立的法國潤滑油製造商，IGOL 堅持所有產品皆在法國境內研製與生產，並將賽車運動視為檢驗技術極限的最佳場域。這份傳承自法國的賽道基因，如今也在台灣的賽事舞台上閃耀再現。2025年 TSS台灣超級摩托車聯賽共三站賽事中，IGOL贊助車隊全面採用專為高強度衝刺賽設計的Racing Dominator競技級系列機油，在嚴苛賽道環境中展現強勁動力與穩定油膜表現，成為車手締造佳績的堅實後盾。

慶通汽車表示：「車隊的勝利，是選手精湛技術與IGOL油品卓越性能完美結合的成果。我們相信，同樣的高標準品質，也能為每一位用戶帶來最可靠的引擎保護與駕馭信心。」IGOL的核心技術優勢在於其能夠針對不同車輛特性，提供精準且高效的潤滑解決方案。IGOL贊助車隊在TSS摩托車聯賽中使用的Racing Dominator 競技級系列機油，正是專為衝刺型比賽的嚴苛環境所打造。

根據賽車選手們的實際反饋，即使在連續的高溫極限操駕下，IGOL潤滑油依然為引擎提供了強大的保護力。其穩定的油膜確保了變速箱在極端高溫下仍能保持精準、切換進退檔的感受，有效避免了選手最擔憂的「機油過熱」問題，讓他們得以心無旁騖地全力衝刺。

慶通汽車代理法國 IGOL機油，首次贊助二輪賽事團隊 IGOL O.B. Racing 參與國內頂尖賽事。圖：慶通汽車提供

展望未來，慶通汽車將持續拓展IGOL產品線，並積極支持國內賽事，發掘與培育具潛力的年輕車手。透過提供頂級潤滑油品，慶通汽車不僅為專業選手的賽道夢想提供堅實後盾，也希望將這份經過賽事驗證的品質與可靠保護，帶給每一位日常用車的騎士，讓更多人安心體驗源自法國的專業技術，共同推動台灣汽機車後市場的持續發展與升級。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

U-start原漾計畫第二階段績優團隊名單揭曉 原民會：當族人創業路上最有力後盾

直接辭職還是等年終？網友：別跟錢過不去