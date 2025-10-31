慶酷澎火箭跨境三週年 加入WOW會員享免運

▲Coupang酷澎火箭跨境服務登台3年，美、日、韓、港多款商品雙11狂購祭齊享優惠！（圖／酷澎提供）

[NOWnews今日新聞] 根據市場分析機構調查，過去十年間台灣進口小型包裹數量成長超過三倍，報關總金額也增加近兩倍，顯示台灣消費者對跨境購物的熱情持續升溫，樂於透過海外購物探索體驗多樣商品。更重要的是，即使是購買海外商品，消費者仍期待享有本地購物般的快速送達體驗，反映出台灣市場對便利與速度的高度重視。

酷澎以「火箭跨境」服務回應消費趨勢，精選顧客最愛各地良品，致力打造安心又便利的購物體驗。所有跨境商品皆由合規團隊嚴格把關，並依政府最新規範即時調整販售品項，確保購物安全、符合法規。「火箭跨境」串聯EZ way線上實名報關申報，下單後最快三日即可送達，讓跨境購物更輕鬆、快速。

▲Coupang酷澎11月1日、7日兩日限定整點開搶，優質美國保健品半價限量入手！（圖／酷澎提供）

雙11雙整點開搶 火箭跨境超值限時優惠

美國人氣保健與護膚品牌於雙11期間推出限時5折特賣，11月1日與7日中午12點、晚間8點準時開搶，Coupang酷澎App優惠不容錯過。

Coupang酷澎雙11狂購祭優惠連環登場，「火箭速配」網羅日用品、食品飲料、3C家電、母嬰寵物、美妝保養、家居廚具等多元品類，每日推出雙品類驚喜優惠，活動至11月12日止，邀請顧客盡情享受火箭級購物樂趣。

跨境購物運費免煩惱 WOW會員訂閱月費59元再享多重好康

Coupang酷澎致力提供令顧客驚艷的購物體驗，並結合全球商務實力，今年起推出「WOW會員服務」並提供限時免費試用，試用期滿後、每月僅需59元月費，即可無條件免運，「火箭速配」、「火箭跨境」皆可適用；「火箭速配」最快隔天到貨並可享30天退換貨服務。還有會員專屬GOLDBOX每日特價、限時獨家折扣優惠，眾多好康不容錯過！

火箭跨境熱銷榜回饋顧客一次看 美日韓人氣品項超值登場

Coupang酷澎雙11狂購祭精選「火箭跨境」年度熱銷前30名商品，讓顧客一次買齊人氣好物。長期熱銷的美國保健品，如維持行動力的二型膠原蛋白、晶亮補給的Omega-3魚油，以及新手爸媽愛用的寶乖亞益生菌維他命D3滴劑，都是跨境熱購首選。

日韓必買零食與泡麵也能輕鬆入手！像是香氣濃郁的「YokuMoku雪茄蛋捲30包」雙11特價690元（約7折）、「Maruchan日式醬炒麵12入」平均一碗不到40元，以及韓國Ottogi芝麻油500ml特價約153元，超值又划算。

